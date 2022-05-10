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Вьетнам подчеркивает важность поддержания мира для содействия глобальному развитию

Вьетнам подчеркнул важность поддержания мира для содействия глобальному развитию на виртуальной встрече высокого уровня Группы друзей Глобальной инициативы в области развития (GDI), которая состоялась в Нью-Йорке 9 мая

Вьетнам подчеркнул важность поддержания мира для содействия глобальному развитию на виртуальной встрече высокого уровня Группы друзей Глобальной инициативы в области развития (GDI), которая состоялась в Нью-Йорке 9 мая и была направлена на продвижение сотрудничества в рамках Глобальной инициативы в области развития, ускорение реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

В мероприятии приняли участие Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, член Госсовета и министр иностранных дел Китая Ван И, заместитель Генерального секретаря по экономическим и социальным вопросам Лю Чжэньминь и другие.

Выступая на мероприятии, глава постоянного представительства Вьетнама при ООН посол Данг Хоанг Жанг подчеркнул, что без мира цели в области устойчивого развития (ЦУР) не будут достигнуты, добавив, что поддержание мира и стабильности является необходимым условием постпандемического восстановления и развития.

Представитель Вьетнама подчеркнул необходимость поддерживать дух мира, сотрудничества, прозрачности, открытости, инклюзивности, равенства и взаимной выгоды, а также уважения принципов Устава ООН и международного права с учетом интересов и культурного разнообразия стран-членов.

Посол Жанг сказал, что развитые страны должны усилить поддержку развивающихся стран в области науки и технологий, цифровых технологий, развития инфраструктуры, повышения потенциала и финансовых ресурсов. Посол Жанг подчеркнул роль системы развития ООН в обмене знаниями и опытом для оказания помощи развивающимся странам в реализации Повестки дня на период до 2030 года.

Что касается работы Группы друзей в будущем, посол Жанг заявил, что озабоченности и интересы стран-членов должны быть полностью учтены в ходе переговоров и процессов принятия решений. В то же время, чтобы добиться существенных результатов, группа должна рассмотреть ряд приоритетных областей, на которых следует сосредоточиться каждый год, сказал он.

Группа друзей Глобальной инициативы в области развития была создана в январе 2022 года по предложению Китая и насчитывает 53 члена для ускорения реализации Повестки дня на период до 2030 года.

Выступая на мероприятии, министр иностранных дел Китая Ван призвал к тесной координации всех стран для реализации GDI и возобновления глобального сотрудничества по Повестке дня на период до 2030 года, а также для создания благоприятных условий для развития и реформирования системы глобального управления для усиления представительства развивающихся стран, содействия построению открытой экономики. Кроме того, развитые страны также должны выполнять свои обязательства по поддержке развития, увеличению финансовой и технологической поддержки развивающихся стран, сказал он.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил уверенность в том, что GDI поможет ускорить реализацию ЦУР за счет реформы глобальной финансовой системы, реагирования на изменение климата и обязательств по «зеленой трансформации», а также продвижения мира и прав человека, подтверждения приверженности многосторонности.

ВИА

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