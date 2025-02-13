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Вьетнам подтверждает приверженность сотрудничеству в области развития ИИ
Дискуссии на мероприятии велись по пяти ключевым направлениям: общественные интересы, занятость, инвестиции, этика и регулирование. Важным итогом саммита стало подписание 60 странами Парижской декларации по ИИ, призывающей к развитию управления ИИ по всему миру для обеспечения прозрачности, справедливости и устойчивости развития этой технологии.
Участие заместителя министра подчеркнуло твердую приверженность Вьетнама к интеграции ИИ в экономическое и социальное развитие. Саммит также предоставил Вьетнаму возможность наладить партнерские отношения с международными партнерами, ознакомиться с мировыми тенденциями в области ИИ и усовершенствовать свою политику для эффективного применения ИИ в таких важнейших секторах, как здравоохранение, образование и цифровая экономика.
Это также был шанс для страны продемонстрировать свою активную роль в международном сообществе ИИ, работающем над созданием устойчивого и гуманистического будущего ИИ.
В кулуарах саммита Буй Хоанг Фыонг посетил 3-й бизнес-форум Юго-Восточной Азии, организованный Министерством внешней торговли Франции 12 февраля.
Он отметил особые преимущества Вьетнама, такие как политическая стабильность, твердая решимость лидеров развивать науку, технологии, инновации и цифровые преобразования, выгодное географическое положение, которое делает его воротами в АСЕАН, и давние отношения с Францией, которые помогают не только развивать связи с Францией, но и укреплять связи между странами АСЕАН и европейской нацией.
Заместитель министра выразил надежду на увеличение французских инвестиций во Вьетнам и регион АСЕАН в целом.
Буй Хоанг Фыонг также встретился с Лораном Сен-Мартеном, министром внешней торговли и заграничных дел Франции, который подтвердил поддержку Францией развития высоких технологий во Вьетнаме и подчеркнул, что запланированный на 2025 год визит президента Эммануэля Макрона во Вьетнам станет хорошим поводом для обеих сторон реализовать эти обязательства.
Официальный представитель принимающей стороны отметил, что этот визит, как ожидается, ознаменует новый этап в двусторонних связях и будет способствовать дальнейшему продвижению проектов сотрудничества в различных областях, в частности, цифровой трансформации, искусственного интеллекта, инноваций и устойчивых технологий.
Буй Хоанг Фыонг подчеркнул, что Вьетнам активно разрабатывает законодательную базу, связанную с ИИ, и что как государственные, так и частные предприятия заинтересованы в этой области, что открывает широкие возможности для сотрудничества между Вьетнамом и Францией.
Обе стороны согласились, что сейчас идеальное время для укрепления сотрудничества в области ИИ и полупроводникового сектора.
В рамках своего визита Буй Хоанг Фыонга также осмотрел выставочный стенд Вьетнама на AI Action Summit и встретился с официальными лицами в посольстве Вьетнама во Франции.