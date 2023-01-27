Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Вьетнам поддерживает расширение Совета Безопасности ООН

Вьетнам поддерживает расширение Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) за счет как постоянных, так и непостоянных членов, обеспечивая справедливое представительство региональных групп стран, особенно недопредставленных, в том числе развивающихся, заявила посол Нгуен Фыонг Ча, заместитель постоянного представителя Вьетнама при ООН.
  Посол Нгуен Фыонг Ча, заместитель главы Постоянного представительства Вьетнама при ООН, приняла участие и выступила на первом заседании по вопросу о справедливом представительстве и расширении членского состава Совета Безопасности ООН. Фото: ВИА  
Выступая 26 января на первом заседании Межправительственных переговоров по реформе Совета Безопасности на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Нгуен Фыонг Ча также подчеркнула необходимость улучшения методов работы СБ ООН и ограничения использования права вето.

По этому поводу вьетнамский представитель подчеркнул важность диалога и обсуждения реформы Совета Безопасности в рамках межправительственного переговорного процесса, предложив провести этот процесс транспарентно, при полном участии членов и на основе уважения интересов стран.

Мировые вызовы также являются движущей силой перемен, сказала вьетнамский представитель, важные страны настаивают на всеобъемлющей и глубокой реформе Совета, чтобы этот орган мог выполнять свои обязанности по поддержанию международного мира и безопасности.

На этой сессии все члены ООН подчеркнули необходимость реорганизации СБ ООН для обеспечения представительного характера, демократичности, прозрачности и эффективности, и чтобы орган отражал реальность современной ситуации в мире.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Премьер-министр: Вступаем в новый год с новой энергией

Премьер-министр: Вступаем в новый год с новой энергией

Во второй половине дня 27 января – первый рабочий день после Тэт - премьер-министр Фам Минь Тьинь провел постоянное заседание правительства для оценки ситуации в Тэт и реализации задач после Тэт. На встрече присутствовали вице-премьеры: Ле Минь Кхай, Чан Хонг Ха, Чан Лыу Куанг, министры, руководители министерств, ведомств министерского уровня, ведомств при Правительстве.
ПОДРОБНЕЕ

Top