НОВОСТИ
Вьетнам поддерживает расширение Совета Безопасности ООН
По этому поводу вьетнамский представитель подчеркнул важность диалога и обсуждения реформы Совета Безопасности в рамках межправительственного переговорного процесса, предложив провести этот процесс транспарентно, при полном участии членов и на основе уважения интересов стран.
Мировые вызовы также являются движущей силой перемен, сказала вьетнамский представитель, важные страны настаивают на всеобъемлющей и глубокой реформе Совета, чтобы этот орган мог выполнять свои обязанности по поддержанию международного мира и безопасности.
На этой сессии все члены ООН подчеркнули необходимость реорганизации СБ ООН для обеспечения представительного характера, демократичности, прозрачности и эффективности, и чтобы орган отражал реальность современной ситуации в мире.