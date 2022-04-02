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Вьетнам передал 200 тонн риса пострадавшим от тайфуна Рай в Филиппинах

Нгуен Минь Ханг выразила понимание и сочувствие с трудностями и ущербами, причиненными тайфуном Рай филиппинскому народу.
  Помощник министра Нгуен Минь Ханг символически передала 200 тонн риса послу Филиппин во Вьетнаме Мейнардо Монтеалегре. (Фото: ВИА)  

По поручению премьер-министра во второй половине дня 1 апреля 2022 года в здании Министерства иностранных дел помощник министра Нгуен Минь Ханг символически передала 200 тонн риса на сумму около 100.000 долларов США - подарок от правительства и народа Вьетнама правительству и народу Филиппин для оказания помощи пострадавшим от тайфуна Рай.

Нгуен Минь Ханг выразила понимание и сочувствие с трудностями и ущербами, причиненными тайфуном Рай филиппинскому народу. Подаренный рис на этот раз демонстрирует это чувство правительства и народа Вьетнама к жертвам стихийного бедствия, желая укреплять растущее стратегическое партнерство между Вьетнамом и Филиппинами.

От имени правительства и народа Филиппин посол Филиппин во Вьетнаме Мейнардо Монтеалегре искренне поблагодарил вьетнамское правительство и народ за драгоценное внимание и поддержку, подтвердив, что филиппинская сторона будет тесно сотрудничать с Вьетнамом, быстро завершить соответствующие процедуры для скорейщего передачи продовольствия людям в пострадавших районах


ВИА

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