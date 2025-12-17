Вьетнам отмечает 30-летие членства в АСЕАН семинаром, посвященным роли региона и его будущему

В работе форума приняли участие учёные, эксперты, представители консультативных и государственных органов, дипломаты, а также представители отечественных и зарубежных исследовательских организаций. Мероприятие стало академической площадкой для оценки роли Вьетнама в развитии АСЕАН, а также для обсуждения новых вызовов и направлений сотрудничества в условиях глобальных и региональных изменений.

Выступая с вступительной речью, председатель Вьетнамской академии общественных наук профессор Ле Ван Лой подчеркнул трансформационный путь Вьетнама в рамках АСЕАН за последние 30 лет. Пройдя этап начальной интеграции, страна стала активным, инициативным и ответственным членом объединения, внося вклад в общее развитие блока. Возрастающее влияние Вьетнама обусловлено его содержательным вкладом в различных сферах, подкреплённым внутренней политико-экономической стабильностью и укрепляющимися позициями на международной арене.

В социально-культурном измерении членство в АСЕАН позволило Вьетнаму расширить культурные обмены и распространять национальные ценности на международном уровне. Сотрудничество в рамках Социально-культурного сообщества АСЕАН (ASCC) также способствовало усилиям Вьетнама по решению экологических и социальных задач, включая вопросы социального обеспечения.

Набирают силу новые драйверы развития, такие как цифровая трансформация, «зелёный» рост, циркулярная экономика и инновации. Видение Сообщества АСЕАН до 2045 года нацелено на формирование устойчивого, динамичного, инновационного, сплочённого, ориентированного на человека и инклюзивного региона, с акцентом на «зелёную» экономику, цифровую трансформацию, устойчивое развитие и укрепление региональной связности.

Достижения Вьетнама способствовали общим успехам АСЕАН и одновременно укрепили его собственную позицию в качестве прочной опоры сообщества, отметил Ле Ван Лой, добавив, что Вьетнам вновь подтверждает твёрдую уверенность в духе регионального единства, сотрудничества и стратегической ценности АСЕАН, а также приверженность и далее оставаться инициативным, активным и ответственным участником построения сплочённого, инклюзивного и устойчивого Сообщества АСЕАН.

Обсуждения были сосредоточены на 30-летнем участии Вьетнама в политико-безопасностной, экономической и социально-культурной сферах АСЕАН, с акцентом на достигнутые успехи, извлечённые уроки и тенденции развития, направленные на повышение устойчивости, связности и адаптивности, а также на перспективы и приоритеты Вьетнама на предстоящем этапе.

Ожидается, что семинар даст ценные научные и прикладные выводы для исследовательской и консультативной деятельности, способствуя более чёткому определению роли и направлений участия Вьетнама в сотрудничестве в рамках АСЕАН на пути к сплочённому, самостоятельному и устойчиво развивающемуся сообществу.