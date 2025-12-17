Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Вьетнам отмечает 30-летие членства в АСЕАН семинаром, посвященным роли региона и его будущему

Вклад Вьетнама за три десятилетия в формирование и развитие АСЕАН оказался в центре внимания международной конференции, состоявшейся 16 декабря в Ханое и приуроченной к 30-летию вступления страны в это региональное объединение.

В работе форума приняли участие учёные, эксперты, представители консультативных и государственных органов, дипломаты, а также представители отечественных и зарубежных исследовательских организаций. Мероприятие стало академической площадкой для оценки роли Вьетнама в развитии АСЕАН, а также для обсуждения новых вызовов и направлений сотрудничества в условиях глобальных и региональных изменений.

Выступая с вступительной речью, председатель Вьетнамской академии общественных наук профессор Ле Ван Лой подчеркнул трансформационный путь Вьетнама в рамках АСЕАН за последние 30 лет. Пройдя этап начальной интеграции, страна стала активным, инициативным и ответственным членом объединения, внося вклад в общее развитие блока. Возрастающее влияние Вьетнама обусловлено его содержательным вкладом в различных сферах, подкреплённым внутренней политико-экономической стабильностью и укрепляющимися позициями на международной арене.

В социально-культурном измерении членство в АСЕАН позволило Вьетнаму расширить культурные обмены и распространять национальные ценности на международном уровне. Сотрудничество в рамках Социально-культурного сообщества АСЕАН (ASCC) также способствовало усилиям Вьетнама по решению экологических и социальных задач, включая вопросы социального обеспечения.

Набирают силу новые драйверы развития, такие как цифровая трансформация, «зелёный» рост, циркулярная экономика и инновации. Видение Сообщества АСЕАН до 2045 года нацелено на формирование устойчивого, динамичного, инновационного, сплочённого, ориентированного на человека и инклюзивного региона, с акцентом на «зелёную» экономику, цифровую трансформацию, устойчивое развитие и укрепление региональной связности.

Достижения Вьетнама способствовали общим успехам АСЕАН и одновременно укрепили его собственную позицию в качестве прочной опоры сообщества, отметил Ле Ван Лой, добавив, что Вьетнам вновь подтверждает твёрдую уверенность в духе регионального единства, сотрудничества и стратегической ценности АСЕАН, а также приверженность и далее оставаться инициативным, активным и ответственным участником построения сплочённого, инклюзивного и устойчивого Сообщества АСЕАН.

Обсуждения были сосредоточены на 30-летнем участии Вьетнама в политико-безопасностной, экономической и социально-культурной сферах АСЕАН, с акцентом на достигнутые успехи, извлечённые уроки и тенденции развития, направленные на повышение устойчивости, связности и адаптивности, а также на перспективы и приоритеты Вьетнама на предстоящем этапе.

Ожидается, что семинар даст ценные научные и прикладные выводы для исследовательской и консультативной деятельности, способствуя более чёткому определению роли и направлений участия Вьетнама в сотрудничестве в рамках АСЕАН на пути к сплочённому, самостоятельному и устойчиво развивающемуся сообществу.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Ханой улучшает государственное управление в области безопасности пищевых продуктов

Ханой улучшает государственное управление в области безопасности пищевых продуктов

Не так давно постоянный вице-председатель Народного комитета Ханоя Зыонг Дык Туан, подписал План № 336/KH-UBND от 12 декабря 2025 года, целью которого является решение вопросов безопасности пищевых продуктов в городе.
ПОДРОБНЕЕ

Top