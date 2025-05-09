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НОВОСТИ

Вьетнам и США активизируют переговоры по экономическим и торговым вопросам

Министр промышленности и торговли Нгуен Хонг Зиен, возглавляющий правительственную делегацию по переговорам о заключении взаимного торгового соглашения с США, встретился 7 мая в Ханое с послом США Марком Э. Кнаппером для продвижения текущих переговоров по вопросам двусторонней экономики и торговли. Министр Нгуен Хонг Зиен подтвердил приверженность Вьетнама укреплению двусторонних связей, призвав США и дальше продвигать всеобъемлющее стратегическое партнерство сторон во имя мира, сотрудничества и устойчивого развития. Он призвал к развитию торговых отношений на сбалансированной, долгосрочной и устойчивой основе, в полном соответствии с международными обязательствами Вьетнама и без ущерба для его отношений с другими партнерами. Такой подход, отметил он, должен соответствовать стратегическим направлениям, согласованным высшими руководителями Вьетнама и США.

Министр также отметил взаимодополняющий характер экономик Вьетнама и США как фундаментальную основу для укрепления двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

На будущее он предложил обеим сторонам оказывать поддержку предприятиям в разрешении трудностей и препятствий, создавать благоприятные условия для делового сотрудничества, особенно в сфере торговли товарами первой необходимости и совместных проектов. Ожидается, что эти усилия помогут странам практически углубить экономические, торговые и инвестиционные связи и продвинуться к более сбалансированным и устойчивым торговым отношениям.

Со своей стороны, посол Кнаппер высоко оценил активное и конструктивное взаимодействие Вьетнама. Он пояснил, что новая торговая политика США направлена на укрепление торговли и инвестиций, обеспечение экономической и национальной безопасности, защиту американских рабочих, не стремясь поставить в невыгодное положение своих партнеров.

Признавая, что проблемы остаются, дипломат выразил уверенность в том, что при наличии доброй воли переговорный процесс принесет положительные результаты, которые принесут пользу гражданам и деловым кругам обеих стран.

ИЖВ/ВИА

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