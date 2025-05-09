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Вьетнам и США активизируют переговоры по экономическим и торговым вопросам
Министр также отметил взаимодополняющий характер экономик Вьетнама и США как фундаментальную основу для укрепления двустороннего торгово-экономического сотрудничества.
На будущее он предложил обеим сторонам оказывать поддержку предприятиям в разрешении трудностей и препятствий, создавать благоприятные условия для делового сотрудничества, особенно в сфере торговли товарами первой необходимости и совместных проектов. Ожидается, что эти усилия помогут странам практически углубить экономические, торговые и инвестиционные связи и продвинуться к более сбалансированным и устойчивым торговым отношениям.
Со своей стороны, посол Кнаппер высоко оценил активное и конструктивное взаимодействие Вьетнама. Он пояснил, что новая торговая политика США направлена на укрепление торговли и инвестиций, обеспечение экономической и национальной безопасности, защиту американских рабочих, не стремясь поставить в невыгодное положение своих партнеров.
Признавая, что проблемы остаются, дипломат выразил уверенность в том, что при наличии доброй воли переговорный процесс принесет положительные результаты, которые принесут пользу гражданам и деловым кругам обеих стран.