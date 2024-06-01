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Вьетнам и Сингапур способствуют развитию трансграничной электронной коммерции
Мероприятие, организованное Департаментом рынка Азии и Африки Министерства промышленности и торговли и Агентством электронной коммерции и цифровой экономики Вьетнама в сотрудничестве с торговым представительством Вьетнама и посольством Вьетнама в Сингапуре, прошло в условиях, когда обе страны наращивают усилия по развитию цифровой экономики.
Посол Вьетнама в Сингапуре Май Фыок Зунг отметил важность мероприятия, сказав, что оно отвечает требованиям вьетнамских предприятий электронной коммерции и помогает осуществлять мероприятия экономической дипломатии, которые закладывают основу для развития вьетнамско-сингапурского всеобъемлющего стратегического партнерства в будущем.
Между тем, директор Департамента рынка Азия-Африка До Куок Хунг заявил, что электронная коммерция является важным компонентом двустороннего сотрудничества, назвав активное развитие рынка электронной коммерции обеих сторон возможностью для изучения и укрепления сотрудничества и инвестиций в этой области.
Председатель Сингапурской федерации производителей Лемон Тан отметил, что Вьетнам стал наиболее популярным направлением для сингапурских предприятий, учитывая молодую и многочисленную рабочую силу в стране.
Он предложил двум странам усилить продвижение торговли, чтобы обеспечить эффективность инвестиций.
Довен Яп, руководитель отдела закупок и партнерства в TikTok Shop Singapore, сказал, что во Вьетнаме есть замечательные сельскохозяйственные продукты, которые будут с радостью приняты на сингапурском рынке, если будет обеспечен процесс их производства, а также информация о них.