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Вьетнам и Россия намерены укреплять партнерство в подготовке высококачественных кадров

Продолжающийся государственный визит Президента России Владимира Путина во Вьетнам и ожидаемое подписание нового соглашения о сотрудничестве в области высшего образования между двумя странами, как ожидается, создадут мощный импульс для активизации двустороннего сотрудничества в области образования, заявил официальный представитель Министерства образования и профессиональной подготовки. (MoET).

Конференция

Конференция "День Вьетнама" в Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова 29 мая 2024 года. Фото: ВИA

Фам Куанг Хунг, директор департамента международного сотрудничества министерства, отметил, что сотрудничество в области подготовки высококачественных кадров между двумя странами остается одним из главных приоритетов для Вьетнама, добавив, что Россия остается надежным местом для отправки студентов на обучение, особенно в области фундаментальных наук, инженерии, новых технологий, энергетики, цифровых технологий, искусственного интеллекта, морских наук и искусства.

Вьетнам и Россия реализовали множество совместных идей в области образования и подготовки кадров, уделяя приоритетное внимание подготовке высококвалифицированных кадров.

На основе давних и тесных традиционных отношений сотрудничество в области образования и подготовки кадров между двумя странами всегда рассматривалось как яркое пятно в двусторонних отношениях.

За последние 75 лет бывший Советский Союз и Россия помогли Вьетнаму подготовить около 70 000 научно-технических кадров, менеджеров и квалифицированных технических работников, многие из которых занимают важные руководящие посты в партии, государстве, правительстве, Национальном собрании, государственных учреждениях, низовых организациях, университетах и научно-исследовательских институтах.

Обученные рабочие кадры, подготовленные в России, всегда были важным источником рабочей силы с передовыми методами работы, вносила значительный вклад в национальное строительство Вьетнама и служила прочным мостом дружбы между двумя народами.

С 2021 года Россия предоставила Вьетнаму 1000 стипендий, увеличив число вьетнамских граждан, прошедших обучение в стране, до десятков тысяч.

По данным Министерства образования, за последнее десятилетие, наряду с усилиями по подготовке кадров, сотрудничество между вьетнамскими и российскими университетами получило значительное развитие, были подписаны сотни соглашений о сотрудничестве между высшими учебными заведениями.

В настоящее время Вьетнам и Россия поддерживают механизм ротации форума ректоров российских и вьетнамских университетов.

В апреле этого года в Москве состоялся 2-й подобный форум с участием представителей 21 вьетнамского вуза и 40 российских университетов, на котором обсуждались пути расширения сотрудничества в области высшего образования, способствующие конкретизации и более эффективной реализации обязательств по сотрудничеству в области образования и подготовки кадров, подписанных между двумя странами, а также развитию академических обменов. В ходе мероприятия было подписано около 30 документов о сотрудничестве между университетами.

В 2023 году две страны создали сети университетов, специализирующихся на инженерных и информационных технологиях и телекоммуникациях, в качестве инициативы по активизации двустороннего сотрудничества между ведущими инженерными университетами, что дало им импульс для глубокого взаимодействия в подготовке высококвалифицированных кадров и проведении совместных исследований для решения задач обучения и социально-экономического развития каждой страны.

По словам Фам Куанг Хунга, обе стороны продолжат изучать и реализовывать различные совместные мероприятия в соответствии со Всеобъемлющим стратегическим партнерством между Вьетнамом и Россией, уделяя особое внимание преобразованию Института Пушкина во Вьетнаме в Пушкинский центр с привлечением инвестиций из России, с целью улучшения преподавания русского языка и популяризации русской культуры во Вьетнаме и странах региона.

Будут предприняты усилия по привлечению авторитетных российских университетов к партнерству с вьетнамскими в рамках совместных программ обучения и сотрудничества в области научных исследований во Вьетнаме, добавил он.

ВИА/ИЖВ

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