Вьетнам и Монако продолжат использовать потенциал сотрудничества

Посол Вьетнама во Франции и Монако Динь Тоан Тханг вручил свои верительные грамоты князю Монако Альберу II, пообещав внести свой вклад в укрепление двусторонней дружбы и передав приветствия от президента государства Нгуен Суан Фука принимающей стороне.



Во время церемонии 3 мая дипломат подтвердил, что Вьетнам всегда желает поддерживать и расширять сотрудничество с Монако посредством поддержки друг друга на многосторонних форумах, обмена делегациями и укрепления партнерства в области зеленой экономики, морского судоходства, цифровой трансформации, адаптации к изменению климата, сохранение биоразнообразия, развитие туризма и культурного обмена.



Он также выразил надежду, что страны будут активизировать двусторонние связи для получения новых эффективных разработок во всех областях.



Со своей стороны, князь Монако Альбер II высоко оценил борьбу Вьетнама за независимость в прошлом и достижения в Доймой (Обновление), высоко оценив положение страны в регионе и мире, а также ее социально-экономические достижения даже во время борьбы с COVID-19.



Он подчеркнул, что две страны обладают огромным потенциалом и нуждаются в активизации отношений и обмена информацией о возможностях сотрудничества.



Монако и Вьетнам разделяют многие проблемы, особенно в вопросах океана, защиты окружающей среды и устойчивого развития, сказал лидер, призвав страны продолжать координировать и поддерживать друг друга на международных форумах, таких как Организация Объединенных Наций и Международная организация франкоязычных стран (МОФ).



Князь воспользовался случаем, чтобы передать привет президенту Нгуен Суан Фуку и другим руководителям Вьетнама и пожелать, чтобы вьетнамский дипломат выполнял свои обязанности во время его пребывания в должности, способствуя тем самым расширению сотрудничества между двумя странами.

Во время приема, устроенного министром иностранных дел и сотрудничества Монако Изабель Берро Амадеи, обе стороны проинформировали друг друга о социально-экономическом развитии стран и договорились содействовать отношениям с партнерами, чтобы определить и использовать потенциал сотрудничества.

Встретившись в тот же день с председателем Экономического совета Монако Мишелем Доттой, посол Тханг обменялся мнениями с принимающей стороной о возможностях экономического сотрудничества и поддержки бизнеса, а также обсудил меры, позволяющие максимально использовать возможности постпандемических реформ и восстановления.

Кроме того, 3 мая он встретился с Жаком Бернаром, президентом «Les Soins de l'Espoir», которая собрала 45.000 евро (47.380 долл. США) для организации 17 операций на сердце для вьетнамских детей в течение 5 лет.