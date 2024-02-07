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Вьетнам и Марокко содействуют сотрудничеству Юг-Юг во имя общего процветания
По его словам, это желание материализовалось благодаря многочисленным визитам высокопоставленных правительственных и парламентских делегаций, а также подписанию соглашений о сотрудничестве в различных областях.
Дипломат отметил, что с момента установления двусторонних дипломатических отношений между Марокко и Вьетнамом более 60 лет назад двустороннее партнерство плодотворно развивается во многих сферах.
По его словам, две страны имеют схожие направления внешней политики, а Марокко занимает 11-е место в списке стран, участвующих в миротворческих операциях ООН в 2023 году, где в различных африканских странах работают более 1700 миротворцев.
Обе страны занимают важное геополитическое положение: Вьетнам рассматривается как ворота в Юго-Восточную Азию, а Марокко - как экономический мост между Африкой и Европой, сказал посол.
Посол Джамале Чуаиби выразил уверенность, что такое сходство создаст условия для дальнейшего развития их сотрудничества в будущем, подчеркнув, что обе страны являются развивающимися, динамичными экономиками с устойчивым ростом, и они полны решимости продвигать политику диверсификации своих торговых партнеров.
Посол рассказал о семинаре по ускорению реализации Африканского континентального соглашения о свободной торговле, который прошел в Ханое в мае прошлого года в рамках Дня Африки. В ходе семинара были рассмотрены вклад и возможности, предоставляемые соглашением странам, которые хотят инвестировать в Африку, включая Вьетнам, а также перспективы сотрудничества между Вьетнамом и африканскими странами, особенно Марокко.
Несмотря на то, что двусторонний товарооборот пока не соответствует потенциалу двух стран, он растет ежегодно, благодаря чему Вьетнам стал вторым по значимости экономическим партнером Марокко в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Вьетнам уделяет особое внимание расширению сети своих экономических партнеров, и страна может рассчитывать на Марокко, которое поможет вьетнамским компаниям легко и безопасно выйти на африканские рынки, сказал он.
Посол предложил двум странам совместно инициировать трехсторонние или четырехсторонние мероприятия по сотрудничеству в африканских странах, особенно в области сельского хозяйства, при участии международных доноров.
Обе страны имеют амбициозные планы сотрудничества в области возобновляемых источников энергии, цифровой трансформации, туризма, сельского хозяйства, инфраструктуры и логистики, промышленности и технологий, стремясь стать ведущими странами с развивающейся экономикой в своих регионах. Для них это возможность обменяться опытом и знаниями через создание межсекторальных комитетов, подчеркнул он.
В 2017 году Марокко стало первой африканской и арабской страной, присоединившейся в качестве члена-партнера к Комиссии по реке Меконг (MRC), в которую входят Вьетнам, Таиланд, Камбоджа и Лаос.
По словам посла, Марокко профинансировало строительство образовательного центра во Вьентьяне (Лаос) с целью разработки учебных программ, связанных с историей реки Меконг, а также возможностями и проблемами региона.
Посол также отметил перспективы сотрудничества между вьетнамскими и марокканскими местностями, сказав, что будущие побратимские отношения между Касабланкой, промышленным и финансовым центром Марокко, и Хошимином во Вьетнаме создадут новый импульс для двустороннего сотрудничества.
Отвечая на вопрос о приближающемся во Вьетнаме празднике Тэт, посол сказал, что этот праздник помогает ему познакомиться с традиционной культурой Вьетнама, и пожелал вьетнамскому народу встретить Новый год, наполненный счастьем, процветанием, возможностями и новыми успехами.