Вьетнам и Куба укрепляют сотрудничество в работе по пропаганде и политическому воспитанию

22 августа 2023 г. вьетнамская делегация во главе с Секретарем ЦК КПВ, Заведующим Отделом ЦК КПВ по пропаганде и политическому воспитанию Нгуен Чонг Нгиа посетила Кубу с рабочим визитом с целью реализации «Плана внешней деятельности на 2023 г.»

Секретарь ЦК КПВ, Заведующий Отделом ЦК КПВ по пропаганде и политическому воспитанию Нгуен Чонг Нгиа (слева на первом плане) и Заведующий Идеологическим отделом ЦК КПК Рохелио Поланко Фуэнтес (справа на первом плане) подписали программу сотрудничества между двумя сторонами (Фото: ВИA)

На переговорах с Секретарем ЦК Коммунистической партии Кубы (КПК), Заведующим Идеологическим отделом ЦК КПК Рохелио Поланко Фуэнтесом, Секретарь ЦК КПВ, Заведующий Отделом ЦК КПВ по пропаганде и политическому воспитанию Нгуен Чонг Нгиа обновил информацию о ситуации социально-экономического развития страны и процессе партийного строительства во Вьетнаме в соответствии с Решением 13-го Съезда КПВ. Он также информировал о целях и стратегиях развития Вьетнама в ближайшее время.

Товарищ Нгуен Чонг Нгиа подтвердил последовательные позиции обеих коммунистических партий и двух стран на развитие отношений братской солидарности, всестороннего сотрудничества и полного доверия друг к другу, и в то же время подчеркнул важность усиления информационной передачи о внешней деятельности двух стран.

Вьетнамская сторона внесла конкретные предложения по дальнейшему развитию сотрудничества между двумя странами, особенно в области культуры, образования и подготовки кадров, науки и технологии, информации и коммуникации. Кроме того, сторонам также необходимо усиливать координацию действий по глобальным вопросам, таким как кибербезопасность и изменение климата. Далее, сторонам необходимо укреплять обмен публикациями о вьетнамском президенте Хо Ши Мине и кубинском лидере Фиделе Кастро на испанском и вьетнамском языках, чтобы молодое поколение могло лучше понять особые отношения между двумя странами и двумя народами.

В свою очередь Секретарь ЦК КПК, Заведующий идеологическим отделом ЦК КПК Рохелио Поланко Фуэнтес подтвердил, что Вьетнам и Куба, несмотря на географические расстояния, всегда стоят плечом к плечу на общем фронте с целью социалистического строительства и продвижения идеологической борьбы за национальное самосознание. Товарищ Рохелио Поланко Фуэнтес подчеркнул необходимость продолжать укреплять обмен опытом посредством теоретических семинаров по идеологическим вопросам и обмена профессиональными делегациями.

По итогам переговоров стороны подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на дальнейшее развитие особой дружбы и солидарности между Отделом ЦК КПВ по пропаганде и политическому воспитанию Вьетнама и Идеологическим Отделом ЦК КПК.

В тот же день, по поручению Президента СРВ, Секретарь ЦК КПВ, Заведующий Отделом ЦК КПВ по пропаганде и политическому воспитанию Нгуен Чонг Нгиа вручил Орден Дружбы министру внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Родриго Мальмьерке Диасу за его важный вклад в развитие всестороннего сотрудничества между Вьетнамом и Кубой.

Ранее вьетнамская делегация во главе с Секретарем ЦК КПВ, Заведующим Отделом ЦК КПВ по пропаганде и политическому воспитанию Нгуен Чонг Нгиа возложила цветы к памятнику национальному герою Кубы Хосе Марти в Гаване./.