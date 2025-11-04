НОВОСТИ
Вьетнам и Китай усиливают контроль за незаконным пересечением границы
Именно эта либерализация способствовала значительному увеличению потока людей, пересекающих границу между Вьетнамом и Китаем. Однако одновременно с этим возросло количество нарушений законодательства в сфере миграции, особенно случаев незаконного въезда и выезда на сухопутных участках границы между двумя странами.
В докладе на конференции полковник Фан Хюи Ван, заместитель директора полиции города Хошимин, сообщил, что с начала 2025 года в городе было зарегистрировано более 4,2 миллиона временно проживающих иностранцев, из которых более 168 тысяч постоянно проживают, включая более 64 тысяч граждан Китая.
Пользуясь этой активностью, преступные группы превратили город в транзитный пункт. Полиция города Хошимин выявила 146 случаев незаконного пересечения границы, задержав 431 участника, в том числе 195 граждан Китая. По результатам расследования возбуждено 14 уголовных дел в отношении 42 обвиняемых по статьям об организации и посредничестве в незаконной миграции.
Примечательно, что полиция города Хошимин выявила случаи использования карет скорой помощи для перевозки нелегальных мигрантов, а также сложные схемы оплаты через многочисленные посреднические банковские счета для сокрытия следов преступной деятельности.
Кроме традиционных маршрутов через северную границу (провинции Лангшон, Лаокай), появились новые пути незаконного перемещения через Кампучию (в основном из провинции Свайриенг) — по тропам через провинции Анзянг, Тэйнинь, Кьензянг во Вьетнаме, откуда мигранты направляются в город Хошимин, а затем — на север, чтобы попасть в Китай.
Со стороны Китая начальник Главного управления пограничного контроля провинции Гуанси Динь Лапь Шэнь отметил, что в последнее время эффективность пограничного контроля между двумя странами значительно повысилась. Обе стороны активно проводят информационные кампании по вопросам миграции и совместные операции по борьбе с незаконным пересечением границы. Тем не менее, как подчеркнул китайский представитель, ситуация с данным видом преступности становится всё более сложной.
Он выразил надежду, что в дальнейшем обе страны будут ещё теснее сотрудничать, расширять обмен информацией и укреплять координацию по всем направлениям, что будет способствовать дальнейшему углублению двустороннего взаимодействия.
Настоящая конференция по подведению итогов сотрудничества рассматривается как реальный шаг вперёд, углубляющий взаимодействие между Министерством общественной безопасности Вьетнама и Государственным управлением по делам иммиграции Китая.