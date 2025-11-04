Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Вьетнам и Китай усиливают контроль за незаконным пересечением границы

4 ноября в городе Хошимин Департамент по управлению въездом, выездом и иммиграцией Министерства общественной безопасности Вьетнама и Государственное управление по делам иммиграции Китайской Народной Республики провели конференцию по подведению итогов сотрудничества в области предотвращения и борьбы с незаконным пересечением границы за шесть месяцев (с апреля по октябрь 2025 года).
  Генерал-лейтенант Фам Данг Кхоа вручил памятный подарок товарищу Лю Цзеб заместитель начальника Департамента управления и контроля пограничной службы Государственного управления по делам иммиграции КНР, глава китайской делегации. Фото: cand.com.vn  
Открывая конференцию, генерал-лейтенант Фам Данг Кхоа, начальник Департамента по управлению въездом, выездом и иммиграцией Министерства общественной безопасности Вьетнама, отметил, что правительства двух стран активно продвигают применение научно-технических достижений в управлении миграцией, одновременно расширяя либеральные и упрощённые политики, создавая условия для более удобного передвижения граждан обеих стран.

Именно эта либерализация способствовала значительному увеличению потока людей, пересекающих границу между Вьетнамом и Китаем. Однако одновременно с этим возросло количество нарушений законодательства в сфере миграции, особенно случаев незаконного въезда и выезда на сухопутных участках границы между двумя странами.

В докладе на конференции полковник Фан Хюи Ван, заместитель директора полиции города Хошимин, сообщил, что с начала 2025 года в городе было зарегистрировано более 4,2 миллиона временно проживающих иностранцев, из которых более 168 тысяч постоянно проживают, включая более 64 тысяч граждан Китая.

Пользуясь этой активностью, преступные группы превратили город в транзитный пункт. Полиция города Хошимин выявила 146 случаев незаконного пересечения границы, задержав 431 участника, в том числе 195 граждан Китая. По результатам расследования возбуждено 14 уголовных дел в отношении 42 обвиняемых по статьям об организации и посредничестве в незаконной миграции.

Примечательно, что полиция города Хошимин выявила случаи использования карет скорой помощи для перевозки нелегальных мигрантов, а также сложные схемы оплаты через многочисленные посреднические банковские счета для сокрытия следов преступной деятельности.

Кроме традиционных маршрутов через северную границу (провинции Лангшон, Лаокай), появились новые пути незаконного перемещения через Кампучию (в основном из провинции Свайриенг) — по тропам через провинции Анзянг, Тэйнинь, Кьензянг во Вьетнаме, откуда мигранты направляются в город Хошимин, а затем — на север, чтобы попасть в Китай.

Со стороны Китая начальник Главного управления пограничного контроля провинции Гуанси Динь Лапь Шэнь отметил, что в последнее время эффективность пограничного контроля между двумя странами значительно повысилась. Обе стороны активно проводят информационные кампании по вопросам миграции и совместные операции по борьбе с незаконным пересечением границы. Тем не менее, как подчеркнул китайский представитель, ситуация с данным видом преступности становится всё более сложной.

Он выразил надежду, что в дальнейшем обе страны будут ещё теснее сотрудничать, расширять обмен информацией и укреплять координацию по всем направлениям, что будет способствовать дальнейшему углублению двустороннего взаимодействия.

Настоящая конференция по подведению итогов сотрудничества рассматривается как реальный шаг вперёд, углубляющий взаимодействие между Министерством общественной безопасности Вьетнама и Государственным управлением по делам иммиграции Китая.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Генеральный секретарь ЦК КПВ выдвинул конкретные требования к сбору предложений и замечаний по проекту документов XIV съезда КПВ

Генеральный секретарь ЦК КПВ выдвинул конкретные требования к сбору предложений и замечаний по проекту документов XIV съезда КПВ

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам представил основные направления проекта документов, выносимых на XIV съезд КПВ, и обозначил конкретные требования, направленные на то, чтобы сбор предложений и замечаний по проекту документов проходил содержательно и эффективно.
ПОДРОБНЕЕ

Top