НОВОСТИ
Вьетнам и Индонезия стремятся раскрыть потенциал многоотраслевого экономического сотрудничества
Выступая на форуме, заместитель директора Департамента развития международных рынков Министерства промышленности и торговли Вьетнама доктор Нгуен Фук Нам отметил разнообразие и динамичное развитие экономических связей между Вьетнамом и Индонезией. Он предложил четыре ключевых направления для углубления двустороннего сотрудничества.
Во-первых, он призвал активизировать политический диалог и гармонизировать торговые и инвестиционные нормы между правительствами двух стран, одновременно продвигая цифровизацию процедур импорта и экспорта в направлении создания умной таможенной системы АСЕАН.
Во-вторых, он призвал предприятия создавать производственные партнёрства в отраслях с высокой добавленной стоимостью, таких как фармацевтика, производство медицинского оборудования, переработка сельхозпродукции, электроника, возобновляемая энергетика и логистика.
В-третьих, он подчеркнул необходимость активизировать взаимодействие между предприятиями (B2B) через торговые ярмарки, цифровые платформы и инновационные программы, чтобы помочь малым и средним предприятиям воспользоваться возможностями для сотрудничества.
В-четвёртых, он выделил важность развития человеческих ресурсов, обмена специалистами и передачи технологий, особенно в сферах умного производства, логистики и управления цепочками поставок.
Нгуен Фук Нам отметил, что оба правительства стремятся к реализации целей, связанных с зелёным ростом, цикулярной экономикой и цифровой трансформацией, что создаёт благоприятные условия для укрепления сотрудничества между предприятиями.
Как участники Соглашения АСЕАН о торговле товарами (ATIGA), ряда свободных торговых соглашений АСЕАН с партнёрами, а также Всеобъемлющего регионального экономического партнёрства (RCEP), Вьетнам и Индонезия располагают прочной правовой основой для дальнейшего расширения торгово-инвестиционных связей.
Отдельная сессия форума была посвящена вопросам сотрудничества в сфере фармацевтики и производства медицинского оборудования.
Вице-президент Ассоциации индонезийских производителей медицинского оборудования (ASPAK) Феби Йоенза отметила, что обе страны обладают значительным потенциалом для сотрудничества. По её словам, Индонезия могла бы нарастить экспорт своей продукции во Вьетнам, в то время как Вьетнам уже развил инновационные направления медицинских технологий, включая производство сердечных стентов и современного медицинского программного обеспечения.
Она подчеркнула, что Вьетнам располагает серьёзным потенциалом для передачи технологий в индустрию медицинского оборудования Индонезии. Кроме того, стороны могут развивать сотрудничество в области исследований и разработок между предприятиями, университетами и научно-исследовательскими институтами.