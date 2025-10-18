Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Вьетнам и Индонезия стремятся раскрыть потенциал многоотраслевого экономического сотрудничества

Вьетнам и Индонезия активизируют усилия по укреплению своего экономического партнёрства в различных секторах, нацеливаясь на открытие новых возможностей в торговле, инвестициях и инновациях.
  Доктор Нгуен Фук Нам, заместитель директора Департамента развития международных рынков Министерства промышленности и торговли Вьетнама, выступает на форуме. Фото: ВИА  
Министерство промышленности и торговли Вьетнама 16 октября провело вьетнамско-индонезийский бизнес-форум в провинции Бантен в рамках выставки Trade Expo Indonesia 2025. Форум стал открытой площадкой для представителей государственных учреждений, деловых ассоциаций и предприятий обеих стран для обмена мнениями, информацией о рынке и поиска потенциальных партнёров, особенно в таких областях, как фармацевтика и медицинское оборудование.

Выступая на форуме, заместитель директора Департамента развития международных рынков Министерства промышленности и торговли Вьетнама доктор Нгуен Фук Нам отметил разнообразие и динамичное развитие экономических связей между Вьетнамом и Индонезией. Он предложил четыре ключевых направления для углубления двустороннего сотрудничества.

Во-первых, он призвал активизировать политический диалог и гармонизировать торговые и инвестиционные нормы между правительствами двух стран, одновременно продвигая цифровизацию процедур импорта и экспорта в направлении создания умной таможенной системы АСЕАН.

Во-вторых, он призвал предприятия создавать производственные партнёрства в отраслях с высокой добавленной стоимостью, таких как фармацевтика, производство медицинского оборудования, переработка сельхозпродукции, электроника, возобновляемая энергетика и логистика.

В-третьих, он подчеркнул необходимость активизировать взаимодействие между предприятиями (B2B) через торговые ярмарки, цифровые платформы и инновационные программы, чтобы помочь малым и средним предприятиям воспользоваться возможностями для сотрудничества.

В-четвёртых, он выделил важность развития человеческих ресурсов, обмена специалистами и передачи технологий, особенно в сферах умного производства, логистики и управления цепочками поставок.

Нгуен Фук Нам отметил, что оба правительства стремятся к реализации целей, связанных с зелёным ростом, цикулярной экономикой и цифровой трансформацией, что создаёт благоприятные условия для укрепления сотрудничества между предприятиями.

Как участники Соглашения АСЕАН о торговле товарами (ATIGA), ряда свободных торговых соглашений АСЕАН с партнёрами, а также Всеобъемлющего регионального экономического партнёрства (RCEP), Вьетнам и Индонезия располагают прочной правовой основой для дальнейшего расширения торгово-инвестиционных связей.

Отдельная сессия форума была посвящена вопросам сотрудничества в сфере фармацевтики и производства медицинского оборудования.

Вице-президент Ассоциации индонезийских производителей медицинского оборудования (ASPAK) Феби Йоенза отметила, что обе страны обладают значительным потенциалом для сотрудничества. По её словам, Индонезия могла бы нарастить экспорт своей продукции во Вьетнам, в то время как Вьетнам уже развил инновационные направления медицинских технологий, включая производство сердечных стентов и современного медицинского программного обеспечения.

Она подчеркнула, что Вьетнам располагает серьёзным потенциалом для передачи технологий в индустрию медицинского оборудования Индонезии. Кроме того, стороны могут развивать сотрудничество в области исследований и разработок между предприятиями, университетами и научно-исследовательскими институтами.

ВИА/ИЖВ

