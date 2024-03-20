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Вьетнам и Аргентина расширяют отношения сотрудничества

19 марта в Ханое министр иностранных дел Буй Тхань Шон провел переговоры с министром иностранных дел, международной торговли и культа Аргентины Дианой Еленой Мондино, которая находится с официальным визитом во Вьетнаме 19-20 марта. В ходе переговоров стороны проинформировали друг друга о ситуации в каждой стране, согласовали направления и меры по укреплению всеобъемлющего партнерства между Вьетнамом и Аргентиной, а также обсудили возможность установления стратегического партнерства в области промышленности и сельского хозяйства между двумя странами. Стороны также обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Министр Буй Тхань Шон подтвердил, что Вьетнам ценит традиционную дружбу и всеобъемлющее партнерство между Вьетнамом и Аргентиной и желает развивать двустороннее сотрудничество в соответствии с сильными сторонами и потребностями обеих сторон, особенно в области экономики, торговли и инвестиций, а также изучать новые сферы сотрудничества, такие как наука, технологии, зеленый рост, энергетический переход и цифровая трансформация.

Чтобы сделать отношения между двумя странами более эффективными и содержательными, министр Буй Тхань Шон предложил Аргентине, как члену Южного общего рынка (МЕРКОСУР), активно содействовать процессу внутренних консультаций в блоке для скорейшего начала переговоров по соглашению о свободной торговле между Вьетнамом и МЕРКОСУР, а также продолжать координировать с Вьетнамом усилия по развитию сотрудничества между Аргентиной и АСЕАН, а также между МЕРКОСУР и АСЕАН.

В свою очередь, министр Диана Мондино подтвердила, что правительство Аргентины всегда ценит и желает укреплять отношения с Вьетнамом в рамках своей общей политики в отношении Азиатско-Тихоокеанского региона.

Она выразила свое восхищение достижениями Вьетнама в области строительства и развития страны, в частности, процессом "Доймой" (обновление), и сказала, что эти достижения являются опытом, которым две страны могут поделиться, чтобы служить социально-экономическому развитию друг друга.

Она также согласилась с мнением министра Буй Тхань Шона об укреплении и расширении сотрудничества двух стран на двусторонней и многосторонней основе на благо двух народов и двух стран, а также во имя мира, сотрудничества и развития в двух регионах и во всем мире.

Министры высоко оценили позитивные изменения в двусторонних отношениях за последние годы, особенно совместные мероприятия, приуроченные к 50-летию установления дипломатических отношений в 2023 году.

Они назвали торгово-экономические связи одним из основных направлений двустороннего сотрудничества, отметив, что в прошлом году объем двусторонней торговли достиг 3,45 миллиарда долларов США. В настоящее время Вьетнам является шестым по величине торговым партнером Аргентины и пятым по величине экспортным рынком в мире. Аргентина, в свою очередь, является третьим по величине торговым партнером Вьетнама в Латинской Америке.

Признавая нереализованный потенциал, особенно в сфере инвестиций, они договорились о ряде мер по углублению всестороннего сотрудничества в различных секторах, включая политику, дипломатию, экономику, торговлю, сельское хозяйство, науку, технологии, культуру, спорт, туризм, национальную оборону и безопасность.

Стороны также договорились активизировать обмены и рассмотреть возможность сотрудничества в таких востребованных областях, как энергетика.

Для достижения этих целей они пообещали продолжать использовать существующие механизмы, такие как политические консультации на уровне заместителей министров иностранных дел и Межправительственный комитет по экономическому, торговому и инвестиционному сотрудничеству.

Официальные лица также отметили свое постоянное сотрудничество и поддержку друг друга в международных организациях и многосторонних форумах, договорившись укреплять сотрудничество в Организации Объединенных Наций, Всемирной торговой организации, Форуме по сотрудничеству Восточной Азии и Латинской Америки (FEALAC) и в рамках сотрудничества Юг-Юг.

ВИА/ИЖВ

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