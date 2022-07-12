Вьетнам и Аргентина ищут пути для развития всеобъемлющего партнерства

Министр иностранных дел Буй Тхань Шон и министр иностранных дел, торговли и вероисповедания Аргентины Сантьяго Андрес Кафьеро. Фото: ВИА

Буй Тхань Шон подтвердил важность первого визита Кафьеро во Вьетнам в качестве министра иностранных дел, международной торговли и вероисповедания Республики Аргентина, заявив, что Вьетнам придает большое значение своей традиционной дружбе и всестороннему партнерству с Аргентиной и желает углубить связи на основе потенциального и сильные стороны обеих сторон.

Он высоко оценил координацию и поддержку двух стран в международных организациях и многосторонних форумах, предложив активизировать сотрудничество в Организации Объединенных Наций, Всемирной торговой организации, Форуме сотрудничества Восточной Азии и Латинской Америки и сотрудничества Юг-Юг.

Министр сказал, что, поскольку Аргентина председательствует в Сообществе государств Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК), ей следует развивать сотрудничество с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), членом которой является Вьетнам.

Со своей стороны, Сантьяго Кафьеро отметил, что правительство Аргентины надеется на укрепление отношений с Вьетнамом, и согласился с тем, что две страны должны поддерживать тесную координацию для укрепления и расширения сотрудничества, как на двусторонней, так и на многосторонней основе, на благо своих народов и для содействия решению глобальных проблем, включая продовольственный и энергетический кризисы, изменение климата.

Министры разделили мнение о том, что двустороннее всестороннее партнерство укрепляется, и обе стороны эффективно поддерживают существующие механизмы сотрудничества, а также очные и онлайн-встречи на всех уровнях в условиях COVID-19.

Двусторонняя торговля увеличилась с 875 миллионов долларов США в 2011 году до 4,5 миллиарда долларов США в прошлом году. Вьетнам является третьим по величине торговым партнером Аргентины в Азии и ключевым партнером по сотрудничеству Юг-Юг. Между тем, Аргентина является третьим по величине торговым партнером Вьетнама в Латинской Америке.

Официальные лица достигли консенсуса по мерам по углублению сотрудничества в целом ряде сфер: от политики и дипломатии до экономики, торговли, сельского хозяйства, науки-технологий, культуры-спорта-туризма.

Они также согласились расширить сотрудничество в других потенциальных областях, таких как нефть и газ, возобновляемые источники энергии, космические исследования и поддержание цепочек поставок, особенно в области продуктов питания.

Стороны также будут эффективно поддерживать политические консультации на уровне заместителей министров и вьетнамско-аргентинской межправительственной комиссии по сотрудничеству в области экономики, торговли и инвестиций, а также координировать мероприятия, посвященные 50-летию двусторонних дипломатических отношений (25 октября 1973г. - 25 октября 2022 г.).

После переговоров министры подписали соглашение о сотрудничестве в борьбе с транснациональной организованной преступностью, а также соглашение о предотвращении, контроле и расследовании торговли людьми, поддержке и защите жертв.

Находясь во Вьетнаме, Сантьяго Кафьеро почтил память покойного президента Хо Ши Мина в его мавзолее, и возложил венок к памятнику павшим солдатам за Родину в Ханое.

Он также имел встречу с премьер-министром Фам Минь Тьинем и министром промышленности и торговли Нгуен Хонг Зиеном, посетил некоторые исторические и культурные объекты столицы.