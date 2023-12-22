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Вьетнам ищет возможности сотрудничества с Республикой Корея в новых областях
Во время своего пребывания Нгуен Чи Зунг провел рабочие встречи с представителями агентств, организаций и бизнеса Республики Корея для продвижения сотрудничества в области инноваций и технологий, а также исследований, обмена опытом и привлечения ресурсов в области полупроводников, водорода и СПГ.
Он посетил завод по производству микросхем памяти SK Hynix - второго по величине производителя микросхем памяти в мире, в городе Ичхон; хранилище сжиженного природного газа мощностью 10,8 млн тонн в год в городе Борен; крупнейший в мире завод по производству жидкого водорода SK Group в городе Инчхон и Samsung Digital компании Samsung Electronics в городе в Сувон.
На рабочих встречах с руководителями SK и Samsung Group вьетнамский министр выслушал опыт создания и развития заводов, выразив надежду, что SK и Samsung поделятся своим опытом, а также поддержат и сопроводят Вьетнам в развитии полупроводниковой промышленности, цифровой трансформации, зеленой энергетики, а также зеленой экономики замкнутого цикла.
Нгуен Чи Зунг также посетил рынок Гарак – первый и крупнейший сельскохозяйственный оптовый рынок РК, чтобы ознакомиться с опытом внедрения модели оптового рынка, аналогичной рынку Гарак во Вьетнаме, чтобы построить эффективную, прозрачную, профессиональную модель дистрибуции и принести больше преимуществ фермерам.
Министр также провел встречу с руководителями Вьетнамской инновационной сети в Корее (VINK) для установления связей и продвижения сотрудничества в области инноваций и технологий.
На встречах Нгуен Чи Зунг подчеркнул приверженность вьетнамского правительства созданию благоприятных условий для предприятий Республики Корея для эффективного и устойчивого инвестирования и ведения долгосрочного бизнеса во Вьетнаме.