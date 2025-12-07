Вьетнам имеет преимущества для разработки универсальных гуманоидных роботов

Выступая на симпозиуме на тему «Интеллектуальная робототехника и автоматизация», организованном 4 декабря фондом VinFuture в рамках Недели науки и технологий VinFuture 2025, доктор Нгуен Чунг Куан из Университета Южной Калифорнии и VinMotion заявил, что Вьетнам демонстрирует сильные стороны во всех трех областях, имеющих решающее значение для развития гуманоидных роботов: производство высококачественного оборудования, мощные возможности в области программного обеспечения и искусственного интеллекта, а также безопасная и надежная среда развертывания. По его словам, благодаря этим условиям страна имеет основу для участия в глобальной конкуренции в области гуманоидной робототехники.

Мир становится свидетелем стремительного развития робототехники, автоматизации и искусственного интеллекта (ИИ), основанного на прорывах в области передовых сенсорных и интеллектуальных интерактивных систем. Эти технологии не только меняют промышленное производство, сферу услуг и здравоохранение, но и повышают производительность, улучшают качество жизни и способствуют более устойчивому развитию.

На симпозиуме международные и вьетнамские эксперты также обсудили последние тенденции в области робототехники, от социально интерактивных гуманоидов и коллаборативных сервисных роботов до медицинских и реабилитационных систем, а также рассмотрели основные проблемы, связанные с безопасностью и этикой ИИ, чтобы обеспечить ответственное, ориентированное на человека и устойчивое развитие робототехники.

Профессор Курт Кремер из Института полимерных исследований имени Макса Планка (Германия) рассказал о преобразующем потенциале мягких материалов, в том числе современных полимеров, для робототехники и электроники следующего поколения. Мягкие материалы доступны в большом количестве, легкие, гибкие, прочные и недорогие, их легко обрабатывать в различные формы или комбинировать с датчиками, пояснил он.

Их быстрая реакция, особенно в сочетании с гелями или коррозионными веществами, позволяет роботам достигать высокого уровня адаптивности и точности. Мягкие проводящие полимеры также являются многообещающими для будущей электроники, поскольку они дешевле кремния и не зависят от поставок редкоземельных элементов. Возможные области применения включают солнечные батареи, органические полупроводники, дисплеи и нейроморфные вычислительные системы, имитирующие человеческий мозг.

Однако он отметил, что для раскрытия их полного потенциала по-прежнему необходимо улучшить механическую прочность, перерабатываемость и биоразлагаемость.

Проблемы робототехники при манипулировании мягкими материалами

Обращаясь к трудностям управления роботами, профессор Хо-Ён Ким из Сеульского национального университета (Республика Корея) подчеркнул, что, хотя промышленные роботы превосходно справляются с жесткими объектами фиксированной формы, манипулирование мягкими предметами, такими как ткань, пластиковые пакеты или одежда, остается одной из самых сложных задач в автоматизации.

Задачи, которые кажутся простыми для человека, такие как поднятие футболки или складывание белья, требуют развитого восприятия и ловкости. Роботы должны понимать постоянно меняющиеся формы в режиме реального времени, избегать деформации мягких материалов или устранять нежелательные деформации. Для достижения успеха потребуются значительные усовершенствования аппаратного обеспечения (захватов) и программного обеспечения (алгоритмов управления, машинного обучения).