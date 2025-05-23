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Вьетнам занимает 16-е место в мире по биоразнообразию:
На церемонии заместитель министра сельского хозяйства и охраны окружающей среды Нгуен Куок Чи подчеркнул, что природа и биоразнообразие являются основой всего живого и имеют решающее значение для устойчивого развития человечества. «Сохранение биоразнообразия - это синоним обеспечения будущего человечества», - заявил он.
По словам заместителя министра, Вьетнам занимает 16-е место в мире по биоразнообразию и является родиной широкого спектра редких и исчезающих видов и ценных диких генетических ресурсов национального и глобального значения. В последние годы партия и правительство уделяют большое внимание сохранению биоразнообразия, что привело к значительному прогрессу. В настоящее время в стране насчитывается 178 охраняемых территорий, и все большее внимание уделяется программам сохранения видов и генетических ресурсов, в рамках которых были достигнуты значительные результаты.
Нгуен Куок Чи призвал все сектора, организации и отдельных людей предпринять конкретные действия для защиты биоразнообразия. Он подчеркнул необходимость совершенствования политики, обеспечивающей баланс между сохранением и устойчивым использованием природных ресурсов, эффективной реализации национальных стратегий и планов по сохранению биоразнообразия, а также приоритетного восстановления и взаимосвязи экосистем.
Он также подчеркнул важность устойчивого использования биоразнообразия для содействия социально-экономическому развитию в соответствии с целями «зеленой» и устойчивой экономики. Это включает в себя развитие науки, технологий и цифровых преобразований в области мониторинга и восстановления экосистем, а также поддержку национальных парков, заповедников и центров спасения диких животных в применении передовых технологий для управления и отслеживания редких и исчезающих видов.
Нгуен Куок Чи призвал заинтересованные стороны разработать планы, выделить достаточное финансирование и мобилизовать различные финансовые ресурсы на природоохранные мероприятия, повысить осведомленность общественности и улучшить экологическое образование.
В своем выступлении заместитель председателя Народного комитета провинции Ниньбинь Нгуен Као Шон рассказал, что в провинции были приняты активные меры по интеграции сохранения биоразнообразия в социально-экономическое развитие. Значительно повысилась осведомленность партийных комитетов всех уровней, администраций, предприятий и общественности. Многие организации и частные лица выступили с инициативами по защите окружающей среды, помогая снизить уровень загрязнения и смягчить последствия потери биоразнообразия.
Ниньбинь также уделяет первостепенное внимание передаче технологий и международному сотрудничеству в своей природоохранной деятельности и включает защиту биоразнообразия в местные стратегии развития. Провинция продвигает модели экологического туризма, которые сочетают экологическую устойчивость с уникальными впечатлениями посетителей, что приводит к созданию особых туристических продуктов.
В рамках мероприятия также прошел семинар по сохранению природы и биоразнообразия в целях устойчивого развития и поэтапной реинтеграции диких животных обратно в дикую природу в национальном парке Кукфыонг.