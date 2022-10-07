Вьетнам заинтересован в развитии партнерства с японскими населенными пунктами

Постоянный заместитель премьер-министра Фам Бинь Минь подтвердил, что Вьетнам заинтересован в развитии партнерства между населенными пунктами Вьетнама и Японии, рассматривая его как существенный и эффективный канал сотрудничества для обеих сторон для укрепления двусторонних связей в различных областях.

На приеме вице-губернатора японской префектуры Вакаяма Симо Хироси в Ханое 6 октября заместитель премьер-министра Фам Бинь Минь подчеркнул, что широкомасштабное стратегическое партнерство между Вьетнамом и Японией находится в прайм-тайм с высоким политическим доверием, несмотря на последствия пандемии COVID-19, и подчеркнул, что Япония был ведущим важным экономическим партнером Вьетнама.

Он отметил, что двусторонние экономические, торговые, инвестиционные, трудовые и образовательные отношения были плодотворными.

Заместитель премьер-министра сообщил, что партнерство между населенными пунктами двух стран углубляется. Он рассказал, что надеется, что Вакаяма продолжит эффективно реализовывать подписанные соглашения с Вьетнамом, устанавливать партнерские отношения с большим количеством вьетнамских населенных пунктов, поощрять местные предприятия к увеличению инвестиций во Вьетнам, укреплять сотрудничество в области обучения персонала и расширять прием вьетнамских интернов и рабочих для работы в префектуре.

Со своей стороны, японский чиновник сказал, что префектура реализует соглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства и рыболовства с Министерством сельского хозяйства и развития сельских районов Вьетнама, а также соглашение в области промышленности с Министерством промышленности и торговли.

Местность также укрепила народную дипломатию с Вьетнамом, в том числе программу обмена «лотос» между городом Кинокава и провинцией Куангнам, которая была инициирована председателем японско-вьетнамского парламентского союза дружбы Никаем Тосихиро, стремясь сделать лотос символом духовных связей между вьетнамцами и японцами.

Он добавил, что Вакаяма ускоряет создание в этом районе Ассоциации дружбы между Японией и Вьетнамом, и он будет первым руководителем этой ассоциации.