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Вьетнам в полной мере использует возможности CPTPP для увеличения экспорта сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции

Вьетнам зафиксировал ощутимые изменения в экспорте сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции благодаря льготным тарифам в торговле со странами-участницами Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP) после пяти лет вступления в силу торгового пакта. По данным Вьетнамской ассоциации экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP), экспорт сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции в страны-участницы CPTPP в последние годы постоянно растет и в 2022 году достиг 2,9 миллиарда с 2,2 миллиарда в 2019 году.

Вьетнам является вторым по темпам роста рынком экспорта морепродуктов в рамках CPTPP после Китая. На него пришлось 25 % вьетнамского экспорта морепродуктов в 2018 году и почти 27 % в 2023 году. Наиболее активный рост экспорта наблюдается в Канаде, Чили, Перу, Сингапуре, Малайзии и Австралии.

Для японского рынка Вьетнам в последнее время увеличил экспорт различных сельскохозяйственных продуктов, включая фрукты и овощи. Страна Юго-Восточной Азии заняла 12-е место среди крупнейших поставщиков фруктов и орехов в Японию.

Соглашение также облегчило доступ вьетнамской сельскохозяйственной продукции на австралийский рынок. В частности, доля вьетнамских креветок на этом рынке составляет более 70%, что почти вдвое больше, чем до подписания соглашения.

Помимо традиционных рынков, Чили также является потенциальным рынком для вьетнамского сельскохозяйственного экспорта. По данным Министерства промышленности и торговли, приоритетными товарами для экспорта в Чили являются перец, орехи кешью, чай, кофе, мед, морепродукты и изделия из древесины.

Великобритания официально подписала соглашение о вступлении в CPTPP в июле прошлого года, что создает дополнительные возможности для сельскохозяйственного сектора Вьетнама по диверсификации рынков и повышению конкурентных преимуществ.

По словам инсайдеров, чтобы эффективно использовать возможности, открывающиеся благодаря пакту, производителям и экспортерам сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции необходимо уделять особое внимание стандартам, потребительским тенденциям и дизайну продукции, а также совершенствовать производственные процессы и соблюдать трудовые и экологические стандарты, изложенные в торговом соглашении, и соответствовать специфическим требованиям каждого рынка.

Кроме того, что касается латиноамериканских рынков, таких как Мексика, Чили и Перу, вьетнамским предприятиям в настоящее время не хватает информации о предпочтениях и запросах потребителей, поэтому экспортный оборот на эти рынки остается ограниченным.

Вьетнамские власти и торговые представительства в этих странах должны оказывать бизнесу большую поддержку в продвижении торговли, считают они.

ВИА/ИЖВ

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