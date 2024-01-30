НОВОСТИ
Вьетнам в полной мере использует возможности CPTPP для увеличения экспорта сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции
Вьетнам является вторым по темпам роста рынком экспорта морепродуктов в рамках CPTPP после Китая. На него пришлось 25 % вьетнамского экспорта морепродуктов в 2018 году и почти 27 % в 2023 году. Наиболее активный рост экспорта наблюдается в Канаде, Чили, Перу, Сингапуре, Малайзии и Австралии.
Для японского рынка Вьетнам в последнее время увеличил экспорт различных сельскохозяйственных продуктов, включая фрукты и овощи. Страна Юго-Восточной Азии заняла 12-е место среди крупнейших поставщиков фруктов и орехов в Японию.
Соглашение также облегчило доступ вьетнамской сельскохозяйственной продукции на австралийский рынок. В частности, доля вьетнамских креветок на этом рынке составляет более 70%, что почти вдвое больше, чем до подписания соглашения.
Помимо традиционных рынков, Чили также является потенциальным рынком для вьетнамского сельскохозяйственного экспорта. По данным Министерства промышленности и торговли, приоритетными товарами для экспорта в Чили являются перец, орехи кешью, чай, кофе, мед, морепродукты и изделия из древесины.
Великобритания официально подписала соглашение о вступлении в CPTPP в июле прошлого года, что создает дополнительные возможности для сельскохозяйственного сектора Вьетнама по диверсификации рынков и повышению конкурентных преимуществ.
По словам инсайдеров, чтобы эффективно использовать возможности, открывающиеся благодаря пакту, производителям и экспортерам сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции необходимо уделять особое внимание стандартам, потребительским тенденциям и дизайну продукции, а также совершенствовать производственные процессы и соблюдать трудовые и экологические стандарты, изложенные в торговом соглашении, и соответствовать специфическим требованиям каждого рынка.
Кроме того, что касается латиноамериканских рынков, таких как Мексика, Чили и Перу, вьетнамским предприятиям в настоящее время не хватает информации о предпочтениях и запросах потребителей, поэтому экспортный оборот на эти рынки остается ограниченным.
Вьетнамские власти и торговые представительства в этих странах должны оказывать бизнесу большую поддержку в продвижении торговли, считают они.