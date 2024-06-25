Вьетнамцы в Чехии помнят о родине

23 июня Ассоциация соотечественников Тханьхоа в Чехии провела свой 5-й конгресс и отметила 20-летие со дня основания.

Это одна из самых первых ассоциаций такого рода, созданных во вьетнамской общине в Чешской Республике, тысячи членов которой занимаются бизнесом и живут в большинстве населенных пунктов по всей европейской стране.

На протяжении последних 20 лет члены ассоциации всегда демонстрируют дух солидарности, активно интегрируются в местное сообщество, эффективно продвигают традицию взаимопомощи и остаются преданными делу строительства и развития родины.



В последние годы Ассоциация соотечественников Тханьхоа в Чехии постоянно играет активную роль в благотворительной деятельности по отношению к своей родине, особенно в развитии Тханьхоа как социально-экономического центра в северо-центральном регионе.



Выступая на мероприятии, посол Вьетнама в Чехии Зыонг Хоай Нам высоко оценил усилия ассоциации по интеграции в местное сообщество, а также их дух взаимопомощи и активный вклад в развитие родины.



Он выразил надежду, что ассоциация будет оставаться единой, поддерживать друг друга в жизни и бизнесе, активно содействовать принимающему сообществу, создавая тем самым положительный образ вьетнамского народа в глазах местных жителей, а также других европейцев.



