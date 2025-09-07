Вьетнаму нужна комплексная стратегия для использования потенциала рынка Халяль

Это мнение было высказано на семинаре на тему “Рыночные тенденции и возможности экспорта вьетнамской сельскохозяйственной продукции и полуфабрикатов на рынки Халяль”, организованном Министерством промышленности и торговли совместно с Центром продвижения инвестиций и торговли города Хошимин (ITPC) в Хошимине 5 сентября.



Халяльная экономика обслуживает более 2,2 миллиарда потребителей-мусульман по всему миру, а рыночная стоимость превышает 2 триллиона долларов США. Помимо стран с мусульманским большинством, спрос на сертифицированную Халяль продукцию растет в таких странах, как Франция, Германия, Великобритания и США.



По словам заместителя директора ITPC Хо Тхи Куен, это открывает значительные возможности для создания конкурентоспособных вьетнамских продуктов, таких как сельскохозяйственная продукция, полуфабрикаты, косметика и фармацевтика, для создания брендов, соответствующих стандартам Халяль, и расширения международных каналов сбыта.



Аналогичные тенденции наблюдаются на Ближнем Востоке и в Северной Африке, где потребительский рынок Халяль оценивается в 240-254 миллиарда долларов США и, по прогнозам, достигнет 380 миллиардов долларов США к 2030 году.

Сельскохозяйственные и продовольственные товары составляют наибольшую долю импорта, поскольку во многих странах региона не хватает достаточного объема внутреннего производства. Ближний Восток также служит для вьетнамских товаров воротами на более широкие мировые рынки.



Индонезия, где проживает самое многочисленное в мире мусульманское население - почти 245 миллионов человек, - представляет собой еще одно многообещающее направление. При значительном росте населения, быстро растущем среднем классе и ежегодном потреблении халяльной продукции, оцениваемом более чем в 330 миллиардов долларов США, спрос распространяется на продукты питания, напитки, фармацевтику, косметику, моду и туризм.



Однако объем халяльного экспорта Вьетнама в Индонезию остается скромным и в 2024 году составил всего 54 миллиона долларов США, что составляет менее 1% от общего объема вьетнамского экспорта в эту страну, в основном это кондитерские изделия и полуфабрикаты, произведенные предприятиями с иностранными инвестициями во Вьетнаме.



Несмотря на высокий спрос, вьетнамские фирмы сталкиваются со значительными препятствиями. По словам Хо Тхи Куен, во Вьетнаме по-прежнему отсутствуют международно признанные органы по сертификации Халяль, а внутренняя сертификация остается фрагментарной. Это усложняет экспортные процедуры, особенно для рынков со строгими требованиями к контролю качества и логистике.



Большинство вьетнамских предприятий по переработке продуктов питания и сельскохозяйственной продукции являются малыми и средними предприятиями с ограниченными финансовыми ресурсами, слабым управленческим потенциалом и нехваткой специалистов в области Халяль. Кроме того, предприятиям часто не хватает стратегической информации о рынках Халяль.



Нгуен Тхи Нгок Ханг, директор по маркетингу Агентства по сертификации Халяль во Вьетнаме, отметил, что Вьетнам сталкивается с нехваткой специалистов, обладающих глубокими знаниями всей цепочки создания стоимости Халяль, от производства и упаковки до логистики и дистрибуции. Без устранения этого пробела Вьетнаму будет трудно эффективно интегрироваться в глобальную цепочку поставок халяльной продукции.



Торговый консультант Фам Тхе Кыонг из Вьетнамского торгового представительства в Индонезии добавил, что процедуры сертификации требуют много времени и затрат, а стандарты халяльного производства сложны. Лишь немногие вьетнамские компании систематически работают на рынке Халяль, и узнаваемость бренда остается ограниченной.



Эксперты сошлись во мнении, что Вьетнаму следует принять национальную стратегию по укреплению конкурентоспособности в сфере Халяль, повышению квалификации персонала и развитию международного сотрудничества.

Фам Тхе Кыонг предложил местным фирмам наладить контакты с известными компаниями в сфере Халяль за рубежом, чтобы изучить передовой опыт, присоединиться к цепочкам поставок и расширить экспорт. Партнерские отношения с местными дистрибьюторами на мусульманских рынках также могут помочь вьетнамским товарам легче продаваться как в традиционных, так и в современных системах розничной торговли.



Разрабатывая четкие стратегии, повышая качество и безопасность продукции и проводя признанную сертификацию Халяль, вьетнамские предприятия могли бы постепенно завоевать доверие потребителей и укрепить свои позиции на быстро растущем рынке Халяль