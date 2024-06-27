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Вьетнамский язык на Дальнем Востоке России. Интервью с проф. А.Я. Соколовским
Профессора Соколовского А.Я. хорошо знают не только в России, но и за рубежом, в том числе и во Вьетнаме. Его научная, педагогическая и общественная деятельность способствуют углублению знаний о Вьетнаме и укреплению научных, образовательных и дипломатических связей между Россией и Вьетнамом, а также дружбе между двумя дружественными народами.
В своём интервью для Вьетнамского информационного агентства профессор ответил на несколько насущных вопросов
- Как начался ваш путь во Вьетнам и почему вы решили привезти вьетнамский язык на Дальний Восток?
- После окончания аспирантуры в Москве, я вернулся в родной Владивосток. В то время, (а это были 70-ые годы прошлого столетия), оказалось, что в городе и регионе было очень много вьетнамской рабочей силы. И несмотря на это, не было ни одного переводчика. В связи с этим ректор университета предложил мне отправиться в Ханойский университет, чтобы учить там вьетнамский язык. Задача была поставлена конкретно: овладеть основами второго восточного языка, чтобы, как минимум, я смог переводить документы для вьетнамцев, работающих на стройках Приморья. Потом были еще языковые стажировки во Вьетнаме. И вы знаете, дело пошло. Причем так хорошо пошло не без помощи, конечно, вьетнамских преподавателей, которые стали приезжать к нам для преподавания языка, что спустя некоторое время, в 1987 году нам удалось даже открыть соответствующую кафедру, на которой студенты изучали вьетнамский язык. Но это было связано ещё и с другими факторами.
Во-первых, в то время Вьетнам активно развивался, и многие российские компании и организации были заинтересованы в установлении деловых и культурных связей с этой страной. Вьетнамский язык стал востребованным, и возникла необходимость в подготовке специалистов, владеющих этим языком.
Во-вторых, мы чётко понимали, что изучение вьетнамского языка может быть полезным для студентов, которые интересуются историей, культурой и экономикой Вьетнама. А я и мои коллеги могли эти знания о Вьетнаме и его культуре передать новому поколению.
В-третьих, открытие кафедры Южной и Юго-Восточной Азии было частью более широкой стратегии университета по расширению образовательных программ и научных исследований в области востоковедения. Владивосток, расположенный на Дальнем Востоке России, находится в непосредственной близости от стран Азии, включая Вьетнам, и имеет стратегическое значение для развития научных и культурных связей с этими странами.
Поэтому начало подготовки специалистов со знанием вьетнамского языка во Владивостоке было обусловлено как практическими, так и научными соображениями. Это позволило студентам получать знания о Вьетнаме и его языке, а также способствовало укреплению научных и культурных связей между Россией и Вьетнамом.
- С какими трудностями и преимуществами вы столкнулись при открытии отделения вьетнамского языка в университете?
- Трудности при открытии отделения вьетнамского языка в университете были. Одной из главных проблем было отсутствие квалифицированных преподавателей, владеющих вьетнамским языком. Также было сложно найти учебники и материалы для обучения, так как вьетнамский язык тогда преподавали только в Москве и Санкт-Петербурге (в то время Ленинград). Но, несмотря на эти трудности, мы с коллегами смогли найти решение и обратились также за помощью в МГУ и ЛГУ. И помощь с пониманием важности дела была с энтузиазмом оказана. У нас преподавали известные ученые-вьетнамисты из Москвы, Ленинграда, Ханоя, Сайгона и Хайфона.
- Каких успехов на сегодняшний день достигло вьетнамское направление подготовки специалистов в ДВФУ сегодня?
- За годы существования вьетнамистики во Владивостоке (сначала в ДВГУ, а теперь и в ДВФУ) было подготовлено более 300 специалистов со знанием вьетнамского языка. Сейчас в ДВФУ вьетнамистов готовят по двум программам: по Зарубежному регионоведению (бакалавриат - 4года) и по специалитету (перевод и перводоведение – 5 лет). Кафедра Тихоокеанской Азии ДВФУ, обеспечивающая преподавание вьетнамского языка, активно сотрудничает с университетами Вьетнама, организует научные конференции, семинары и олимпиады по вьетнамскому языку, участвует в обмене студентами и преподавателями. Кафедра поддерживает тесные связи с Генеральным консульством Вьетнама во Владивостоке, с Приморским обществом дружбы с Вьетнамом, с региональной общественной организацией вьетнамских граждан, проживающих в крае, и другими организациями, занимающимися изучением Вьетнама и продвижением российско-вьетнамских отношений.
На данный момент в университете ДВФУ обучается более 60 вьетнамцев. У нас стоит актуальная задача - привлечение вьетнамских студентов во Владивосток. История вьетнамоведения распространяется на Владивосток, Москву, Санкт-Петербург и Казань. Мы постоянно сотрудничаем друг с другом, проводим конференции и разного рода мероприятия. Вьетнамистика в России – это одно целое. Это, можно сказать, одна дружная семья.
- Какие условия созданы для иностранных студентов, в частности вьетнамских, приезжающих учиться в ДВФУ? И какие у студентов перспективы работать после выпуска?
- Ежегодно Россия выделяет для Вьетнама 300 мест. Условия обучения вьетнамских студентов зависит от прохождения конкурса во Вьетнаме, в результате которого они узнают смогут ли они получить стипендию или обучение будет платным. Поступить они могут на любое направление.
Мы всегда стараемся создавать вьетнамским студентам благоприятные условия для обучения, проживания и досуга с целью комфортной учебы. Не скрою, что очень хочется, чтобы у наших иностранных студентов, обучающихся в ДВФУ, остались по окончании учебы, хорошие впечатления о пребывании в России. А для этого мы проводим много акций, в том числе и День международного студенческого единства, где иностранные студенты представляют свою страну.
Мы также заинтересованы в том, чтобы студенты оставались в России, открывали свои компании, помогали сотрудничать с Вьетнамом и развивали дружеские отношения между двумя странами. Поэтому мы стараемся создавать комфортные условия для всех наших студентов, обучаем, показываем иностранцам русскую культуру, какие русские на самом деле добрые и дружелюбные. В такой приятной атмосфере студенты чувствуют больший интерес к стране и начинают всё больше и больше рассказывать про обучение в России, в частности в Дальневосточном Федеральном Университете своим соотечественникам, о возможностях и преимуществах учебы в университете во Владивостоке, чтобы те приезжали к нам учиться и в дальнейшем играли роль мостов, связывающих Вьетнам и Россию. Помимо вьетнамцев, у нас учатся студенты и из других стран: Китай, Узбекистан, страны Африки, Латинской Америки и т.д. В общей сложности около 3500 иностранных студентов обучается сейчас в ДВФУ.