Вьетнамский павильон открылся на международной выставке Maison&Objet во Франции

Посол Вьетнама во Франции Динь Тоан Тханг посетил стенд вьетнамского бизнеса. Фото:ВИA

Выставка, которая продлится до 8 сентября в выставочном центре Villepinte на окраине Парижа, объединяет более 30 вьетнамских предприятий, демонстрирующих разнообразные предметы интерьера, экстерьера и изделия ручной работы на выставочной площади площадью 350 кв. м. Благодаря своему современному дизайну и характерной тематике “Вьетнамский стиль жизни” и “Павильон Хо Ши Мина”, павильон Вьетнама привлек значительное внимание посетителей.Участие в этом году рассматривается как важная возможность привлечь внимание к всестороннему партнерству между Вьетнамом и Францией, повысить авторитет вьетнамских предприятий во Франции и представить динамичную, глобально интегрированную экономику Вьетнама международной аудитории.Посол Динь Тоан Тханг выразил свое восхищение сильным и впечатляющим присутствием вьетнамских фирм, отметив их постоянное участие в специализированных выставках во Франции, что является четким свидетельством растущего международного присутствия вьетнамских предприятий. Он охарактеризовал павильон как особый подарок к 80-летию Национального праздника Вьетнама, а также как отражение культурной самобытности и потенциала страны как надежного торгового партнера.Адам Кулаксезян, исполнительный директор CCIFV, подчеркнул, что Maison&Objet - это выставка мирового уровня и эталон в индустрии домашнего декора и мебели. Он подчеркнул роль CCIFV как моста для делового сотрудничества, помогающего французским фирмам работать во Вьетнаме и поддерживающего вьетнамские компании в получении доступа к возможностям во Франции и Европе. Павильон был спроектирован таким образом, чтобы представить сильные стороны Вьетнама в различных товарных категориях, а следующим шагом стало более широкое продвижение текстильной и сельскохозяйственной продукции.Гийом Прот, директор Maison&Objet, приветствовал постоянное участие вьетнамских компаний, отметив их давнее сотрудничество с европейскими фирмами. Он отметил растущий интерес азиатских стран, особенно Юго-Восточной Азии, к европейскому рынку, подчеркнув, что присутствие Вьетнама будет продолжать расширяться и демонстрировать как качество продукции, так и мастерство изготовления.Вьетнамские предприятия также поделились своими перспективами. Фам Чан Куанг, генеральный директор Tan Thanh Furniture и вице-президент HAWA, назвал это мероприятие бесценной возможностью продемонстрировать высококачественные изделия из дерева французскому рынку, который ценит дизайн и качество.Основанная в 1995 году, выставка Maison&Objet является ведущей выставкой современного стиля жизни в Европе. В этом году выставка, отмечающая свое 30-летие, собирает более 3000 экспонентов и 80 000 посетителей из 155 стран, предлагая первоклассную платформу для глобальных деловых связей, в том числе с Вьетнамом.