Вьетнамские школьники завоевали 5 медалей на Международной олимпиаде по физике 2022 года

По информации Министерства образования и профессиональной подготовки, каждый из пяти участников вьетнамской сборной выиграл медаль на Международной олимпиаде по физике 2022 года (IPhO 2022), которая проходила с 10 по 17 июля в дистанционном формате. Организатором в этом году выступила Швейцария.

Вьетнамская сборная завоевала 3 золотые, 1 серебряную 1 и бронзовую медали. С этим итогом Вьетнам занял пятое место после Китая, Румынии, Южной Кореи и США. Стоит отметить, что впервые в состав команды Вьетнама вошел ученик 10 класса, который стал обладателем золотой медали.

В этом году в Международной олимпиаде по физике приняли участие 368 участников из 75 стран и территорий. Уже третий год подряд Олимпиада была проведена в онлайн режиме. Отличные результаты вьетнамской команды подтвердили усилия школьников, учителей и школ по подтверждению позиции Вьетнама в регионе и на международном уровне в контексте сложного развития пандемии COVID-19.