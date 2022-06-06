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НОВОСТИ

Вьетнамские фрукты привлекают внимание на фестивале в Токио

Мероприятия по представлению и продвижению личи и других вьетнамских фруктов на проходящем Вьетнамском фестивале в Японии привлекли внимание большого числа японцев.

Мероприятия по представлению и продвижению личи и других вьетнамских фруктов на проходящем Вьетнамском фестивале в Японии привлекли внимание большого числа японцев.

По словам Та Дык Миня, советника по торговле Вьетнама в Японии, торговое представительство воспользовалось случаем Вьетнамского фестиваля и координировало свои действия с Бакжангом, крупной провинцией выращивания личи на севере Вьетнама, и экспортными компаниями, чтобы представить вьетнамские сельскохозяйственные продукты, в том числе свежие личи, японским потребителям и зарубежным вьетнамцам в Японии.

По словам Миня, Япония разрешила импорт ряда свежих вьетнамских фруктов, таких как банан, манго, драгонфрут, личи и кокос.

Он добавил, что личи начали выходить на японский рынок в июне 2020 года и сразу же стали популярными среди японцев и местных жителей, и в прошлом году на этом рынке было потреблено более 400 тонн вьетнамских личи.

Минь сказал, что, поскольку японское правительство, как ожидается, продолжит выдавать разрешения на импорт вьетнамского лонгана в этом году, торговое представительство организует программы по представлению свежих лонганов японским потребителям.

Вьетнамский фестиваль в Японии, впервые проведенный в 2008 году по случаю 35-летия установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Японией, является одним из крупнейших ежегодных фестивалей в Токио. Это не только способствует популяризации вьетнамской культуры и кухни среди японцев, но и укреплению взаимопонимания между народами двух стран./.

 

ВИА

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