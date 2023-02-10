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Вьетнамские товары устремляются в Канаду благодаря CPTPP
CPTPP - это соглашение о свободной торговле нового поколения (CCT), в которое входят 11 государств-членов, включая Вьетнам и Канаду. Это также первое CCT, которая помогает Вьетнаму «перемещаться» по американскому континенту.
Несмотря на пандемию COVID-19 в 2021 году, экспорт Вьетнама в Канаду вырос на 20,8% в год до 5,3 млрд. долл. США, что на 75% больше, чем до вступления в силу CPTPP. В прошлом году этот показатель превысил 6,3 млрд. долл. США, что на 19,8% больше, чем в прошлом году.
По данным Главного управления таможни Вьетнама, в прошлом году одежда была крупнейшим источником валютных поступлений Вьетнама из Канады с общим оборотом в 1,3 млрд. долл. США, что на 40,3% больше в год и эквивалентно 20,7% от общего объема экспорта Вьетнама в страну.
Это стало результатом введения Канадой нулевого тарифа на всю вьетнамскую одежду после 3 лет реализации CPTPP, сказал глава департамента европейско-американских рынков Министерства промышленности и торговли Буй Туан Хоан.
Обувь заняла второе место с рекордным доходом в 604,6 млн. долл. США, что на 64,3% больше; и компьютеры, электронные товары и запасные части 521,3 млн. долл. США, что на 27,7%.
Несколько видов товаров зафиксировали высокие доходы от экспорта, такие как сумки-чемоданы-головные уборы, подорожавшие на 115.2%, пластмассы - на 224,5%, а рыболовство - на 39,3%.
Вьетнамский торговый советник в Канаде Чан Тху Куинь сказала, что, поскольку Вьетнам занимает девятое место по величине валютного дохода, водные продукты имеют потенциал высокого роста в ближайшие годы благодаря CPTPP.
Согласно обязательствам CPTPP, Канада отменила импортные пошлины для 95% тарифных позиций и 78% экспорта Вьетнама в страну. Все вьетнамские водные и деревянные товары были освобождены от импортных пошлин с 2019 года.
Налоги на определенные товары будут по-прежнему соответствовать дорожной карте, что облегчит получение льгот фирмами, отвечающими требованиям происхождения.