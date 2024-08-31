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Вьетнамская продукция сельского, лесного и рыбного хозяйства завоевывает мировой рынок: 30-летняя история успеха
Экспортный оборот в 2023 году составил более 53 миллиардов долларов США, а только за первые восемь месяцев этого года - 40,08 миллиарда долларов США, поэтому рост отрасли не показывает никаких признаков замедления, а количество продуктов, завоевывающих строгие рынки, неуклонно растет.
Выступая на мероприятии, министр сельского хозяйства и развития сельских районов Ле Минь Хоан подчеркнул важнейшую роль людей - ключевых игроков в экосистеме производства, переработки и распределения продуктов питания.
Он поручил NAFIQPM уделять первостепенное внимание гигиене, безопасности и качеству во всей цепочке поставок.
Директор NAFIQPM Нгуен Ньы Тьеп сказал, что сразу после своего создания агентство быстро создало сеть с ханойским центром и шестью региональными филиалами, расположенными в ключевых рыболовных районах Хайфон, Дананг, Нячанг, Хошимин, Кантхо и Камау, укомплектованную командой инспекторов, оценщиков и аудиторов.
Это также помогло отрасли придерживаться руководящих принципов Кодекса - базы данных по безопасности пищевых продуктов, совместно разработанной Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций и Всемирной организацией здравоохранения, а также строгих требований экспортных рынков, таких как Европейский союз (ЕС), США и Япония.
В результате уровень безопасности пищевых продуктов резко вырос с 2016 по 2023 год: 99 % предприятий теперь отвечают требованиям безопасности (по сравнению с 91 %), число мелких производителей, взявших на себя обязательства по обеспечению безопасности пищевых продуктов, выросло с 72 % до 92 %, а количество образцов пищевых продуктов, соответствующих стандартам при повсеместном мониторинге, увеличилось с 92,4 % до 97,4 %.
Тесное сотрудничество NAFIQPM с министерствами промышленности и торговли, иностранных дел и торговыми советниками Вьетнама за рубежом также сыграло важную роль в расширении экспортных возможностей. Оставаясь в курсе рыночных тенденций и ведя активные переговоры о доступе на рынок, NAFIQPM укрепила глобальное присутствие вьетнамской сельскохозяйственной продукции.
Заглядывая в будущее, Нгуен Ньы Тьеп рассказал о том, что NAFIQPM сосредоточится на четырех основных направлениях, включая обеспечение безопасности пищевых продуктов и повышение качества продукции, активизацию деятельности по переработке в рамках каждой цепочки поставок, активные переговоры о доступе на рынок и его расширении, содействие развитию бренда и укрепление коммуникаций для увеличения присутствия на рынке как внутри страны, так и на международном уровне.