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Вышла в свет фотокнига «Генерал Во Нгуен Зиап», изданная ВИА
Книга содержит сотни фотографий генерала, собранных из различных источников, передающих читателям образы и подробно рассказывающих о жизни и карьере генерала, связанных с изменениями течения истории, со сражениями и победами Вьетнамской народной армии в 20 веке.
Книга разделена на 3 части. Часть 1: Родина, семья, детство (1911-1940гг); Часть II: Военный гений (1940-1975гг); Часть III: Знаменитый полководец эпохи. Книга напечатана на двух языках: вьетнамском и английском и имеет формальное красивое художественное оформление.
За 80-летнюю революционную деятельность своей жизни, генерал-главнокомандующий Во Нгуен Зиап внес большой вклад в революционное дело Партии и вьетнамского народа.
С именем генерала Во Нгуен Зиапа связана великая победа в двух длительных войнах сопротивления против французских колонизаторов и американских империалистов, с делом строительства и защиты Отечества. Партия, государство и народ Вьетнама высоко ценят вклад генерала Во Нгуен Зиапа. Поколения офицеров и солдат почитали его как старшего брата Вьетнамской народной армии. Личность и великий вклад генерала Во Нгуен Зиапа глубоко запечатлены в сердцах людей, он — народный генерал и навсегда останется в истории.
Генерал Во Нгуен Зиап не обучался ни в одной военной школе, но за свою военную карьеру он воевал и побеждал хорошо обученных военных противников. Он постигал военное искусство прямо в дыму и огне поля боя, став не только военачальником с выдающимся стратегическим талантом, мастером военной стратегии и тактики, но и заслужившим большие заслуги в формировании и развитии военной доктрины - уникальной народной военной политики в эпоху Хо Ши Мина.