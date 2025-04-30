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Выступление генерального секретаря ЦК КПВ То Лама на национальном праздновании освобождения Юга и воссоединения страны
ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК КПВ ТО ЛАМА
На национальном праздновании 50-й годовщины освобождения Юга и воссоединения страны
Уважаемые товарищи руководители, бывшие руководители Партии, Государства и Отечественного Фронта Вьетнама,
Дорогие ветераны революции, матери-героини Вьетнама, Герои Народного Вооружённого Флота, Герои Труда, а также генералы, офицеры, ветераны и семьи, имеющие заслуги перед резолюцией,
Уважаемые зарубежные гости,
Уважаемые делегаты, товарищи, соотечественники, солдаты всей страны и вьетнамская диаспора за рубежом!
Сегодня, в героической атмосфере исторического дня 30 апреля, в героическом городе, носящем имя любимого Президента Хо Ши Мина, с большой радостью и гордостью Центральный Комитет Коммунистической партии Вьетнама, Национальное Собрание, Президент, Правительство Социалистической Республики Вьетнам и Центральный Комитет Отечественного Фронта Вьетнама торжественно проводят церемонию празднования «50-летия освобождения Юга и воссоединения страны» - самой блестящей вехи в истории строительства и защиты Родины; ознаменовавшей славное завершение 30-летней борьбы за независимость, свободу и воссоединение страны; покончившей с более чем столетним гнётом старого и нового колониализма; открывшей стране новую эру - зру национальной независимости и социализма.
От имени руководителей Партии, Государства и Центрального Комитета Вьетнамского Отечественного Фронта горячо приветствую и и с глубоким уважением направляю теплые приветствия и наилучшее поздравление всем товарищам — действующим и бывшим руководителям Партии, Государства и Отечественного Фронта Вьетнама, ветеранам революции, матерям-героиням Вьетнама, Героям Народных Вооружённых Сил, Героям Труда; а также генералам, офицерам, солдатам, ветеранам, силам народного ополчения и самооборонны, партизанам, молодежным добровольцам, фронтовым сотрудникам, семьям, имеющим заслуги перед резолюцией, иностранным гостям, всем товарищи, соотечественникам, солдатам всей страны и вьетнамской диаспоре за рубежом, а также партийной организации, администрации и народу города Хошимин.
В этот священный момент мы с почтением вспоминаем и выражаем безграничную благодарность за великий вклад нашего любимого Президента Хо Ши Мина — гениального вождя нашей Партии и нации, великого учителя вьетнамской революции, Героя национального освобождения, выдающегося культурного деятеля, выдающийся боец международного коммунистического и рабочего движения - с горячим желанием освободить Юг и объединить страну, с верой в несомненную победу: Как бы ни было трудно, невзгодно, наш народ обязательно одержит победу. Наша Родина обязательно будет единой. Соотечественники на Юге и Севере непременно соберутся под одной крышей».
Мы вечно сохраним в памяти и будем благодарны за великий подвиг наших предшественников-революционеров, павших героев, матерей-героинь Вьетнама, Героев Народных Вооружённых сил, всех поколений кадров, генералов, офицеров, солдатов, ветеранов, сил народного ополчения и самооборонны, партизанов, молодежных добровольцев, фронтовых сотрудников, семьей, имеющих заслуги перед резолюцией, ветеранов и всех народных вооруженных сил и людей по всей стране, а также вьетнамцев, проживающих за рубежом, которые посвятили и отдали свои силы и жизнь делу полного освобождения Юга и воссоединения страны.
Мы искренне благодарим за огромную, драгоценную, искреннюю, преданную и непоколебимую поддержку, помощь и солидарность братьев, товарищей и международных друзей, прогрессивных сил и миролюбивых людей во всем мире в деле борьбы за национальное освобождение и воссоединение Вьетнама.
Дорогие товарищи, соотечественники и делегаты!
Сразу после успешной Августовской революции 1945 года, с рождением Демократической Республики Вьетнам, нашему народу пришлось вступить в две длительных войны сопротивления, чтобы защитить независимость и единство страны. Война сопротивления французскому колониализму закончилась, и, как и многие народы мира, вьетнамский народ стремился к мирной, независимой и свободной жизни. Однако американский империализм вскоре занял место французских колонизаторов, вмешавшись во внутренние дела Вьетнама и реализуя коварный заговор разделить нашу страну, превратить её юг в неоколонию, форпосты для предотвращения коммунизма в Юго-Восточной Азии и других прогрессивных сил в мире. Во время агрессивной войны против Вьетнама американские империалисты мобилизовали огромное количество войск, вооружив их самым суперсовременным, современным оружием, применили ряд опаснейших военных стратегий; развязали две жестокие разрушительные войны против Севера, причинив много страданий и потерь жителям обеих частей страны, а последствия которых ощущаются и по сей день.
Перед лицом бесчисленных трудностей, вызовов, невзгод и жестокости, унаследовав и предложив славную традицию наших предков в борьбе с иностранными захватчиками, извлекли ценные уроки из многолетней партизанской войны против французских колонизаторов, с храбростью и прозорливым умом, продвигая силу народа и великий блок национального единства, а также воспользуясь максимальной поддержкой и помощью международных друзей, прогрессивных сил и миролюбивых людей по всему миру, наша Партия и Президент Хо Ши Мин повели нашу армию и народ одновременно к выполнению двух стратегических задач: социалистическую революцию на Севере и национально-демократическую революцию на Юге, решительно отражая агрессию врага.
Взрастив железную волю «освободить наш Юг и мы полны решимости двигаться вперед», армия и народ Вьетнама шаг за шагом одерживали победу, свергали поочерёдные опорные пункты врага и двигались к полной победе, кульминацией которой стала историческая кампания Хо Ши Мина, объединившая страну в едином целом.
Пройдут годы, но победа нашего народа в войне сопротивления против США за спасение страны навсегда войдёт в историю нации как яркий символ революционного героизма; победа справедливости, победа храбрости, воли и разум вьетнамцев; пламенного патриотизма, стремления к независимости, свободе и национальному единству, с незыблемым принципом «Вьетнам - единая страна, вьетнамский народ - единый народ». Эта важная веха подтверждает, что вся Партия, весь народ и вся армия осуществили самое заветное желание и наставление дядюшки Хо, завершив дело полного освобождения Юга, воссоединение страны, и объединение Севера и Юга под одной крышей.
Победа в войне сопротивления против США за спасение страны берет начало в правильном и творческом руководстве Партии; в стратегии народной войны, основанной на силу великого народного единства и международной солидарности; в сочетании военной, политической и дипломатической борьбы, а также в искусстве выбора подходящего момента, концентрации сил для совершения генерального наступления и восстания; на силе большого тыла Северного Вьетнама в поддержку большого фронта Юга, с духом: Ни один фунт риса не пропал, ни один солдат не пропал; расколоть Чыонгшон, чтобы спасти страну; в огромной, искренней, преданной и эффективной поддержки СССР, Китая и других братских социалистических стран; на особой солидарности Вьетнам–Лаос–Камбоджа; на поддержке народов и прогрессивных, миролюбивых сил во всем мире, включая прогрессивный народ США. Особенно Великая победа весной 1975 года сильно воодушевила движение за национально - народное освобождение мира в борьбе за мир, национальную независимость, демократию и социальный прогресс; ознаменовала начало краха неоколониализма во всём мире, создав важный поворотный момент в истории человечества XX века.
Вместе с эпохальным значением, великая победа весной 1975 года оставила глубокие теоретические и практические уроки для революционного дела нашей Партии и народа. Это (1) урок о продвижении силы Народа и великого блока национального единства, умелом сочетании национальной силы с мощью эпохи; (2) Урок о максимальном продвижении патриотизма, самоуважения и национальной гордости; дух независимости, самостоятельности, мужества, стойкости; с решимостью сражаться, с решимостью одержать полную победу всей нашей партии, всего народа и всей армии; (3) урок о высоком поднятии знамени национальной независимости и социализма, определении правильного курса, соответствующего условиям и особенностям вьетнамской революции; (4) Урок о творческом применении и развитии метода революционной борьбы и способа ведения всенародной, всеобъемлющей войны; развитии теории народной войны и уникального, творческого военного искусства; "малым побеждать многих", "гуманностью побеждать жестокость". (5) Урок о чётком понимании, умении воспользоваться благоприятной возможностью и быстром, смелом, инициативном, чутком, гибком, творческом и решительном совершении генерального наступлении восстания весной 1975 года, приведшего к полной победе. (6) Урок о гуманизме, национальном согласии, умении оставить прошлое позади и устремлённости в будущее после победы. (7) Однако самым важным уроком и одновременно главным фактором, определившим победу великой весной победы 1975 года, является неуклонное сохранение абсолютного руководства Партии; всестороннее укрепление Партии; повышение её руководящих способностей и боеспособности на протяжении всей борьбы за национальное освобождение, воссоединение страны и защиту достижений социализма.
Дорогие товарищи, соотечественники и делегаты!
Продвигаясь на ценные уроки, извлечённые из победы в войне сопротивления против США за спасение страны, под руководством Партии весь народ и вся армия объединяют усилия, единодушие приступили к восстановлению, реконструкции, строительству и развитию страны в соответствии с заветами дяди Хо. «Мое последнее желание — чтобы вся партия и весь народ объединились и стремились построить мирный, единный, независимый, демократический и процветающий Вьетнам, внесли достойный вклад в дело мировой революции». Спустя 50 лет после воссоединения страны и почти 40 лет проведения дела обновления, наша страна преодолела множество трудностей и испытаний, добилась великих исторических достижений, создала прочную основу, и создала основу, потенциал, положение и международный престиж, как сегодня. Из бедной, отсталой страны, тяжело пострадавшей от войны, находившейся в изоляции и блокаде, Вьетнам сегодня превратился в развивающуюся страну с уровнем доходов выше среднего, глубоко интегрированную в мировую политику, глобальную экономику и человеческую цивилизацию, которая берет на себя множество важных международных обязательств и играет активную, инициативную роль во многих международных организациях и на важных многосторонних форумах. Независимость, суверенитет, единство и территориальная целостность надёжно сохраняются; национальные интересы обеспечены. В 2024 году экономика Вьетнама занимает 32-е место в мире и входит в число 20 ведущих экономик по объёму внешней торговли и привлечению иностранных инвестиций. Уровень жизни населения значительно улучшился, доля бедных домохозяйств резко сократилась - до 1,93% (по многомерному стандарту) по сравнению с более чем 60% в 1986 году. Экономический, политический, культурный, социальный, научно-технический, оборонный и безопасностный потенциал страны постоянно укрепляется. Внешние отношения активно расширяются, а позиция и авторитет Вьетнама неуклонно растут. На сегодняшний день Вьетнам установил дипломатические отношения с 194 государствами - членами ООН; установил отношения сотрудничества, стратегического партнерства и всеобъемлющего стратегического партнерства со всеми основными державами мира, включая Соединенные Штаты, а также 2025 год является 30-й годовщиной установления дипломатических отношений между Вьетнамом и США.
Дорогие товарищи, соотечественники и делегаты!
Прошло полвека, и с достигнутыми великими достижениями мы стоим на новой исторической отправной точке, чтобы помочь стране подняться, взлететь и «идти в ногу с мировыми державами». Для реализации стремления построить Вьетнам Вьетнам «в десять раз лучше, чем сегодня», нам необходимо полностью высвободить производительные силы, открыть все источники ресурсов, максимально использовать потенциал и преимущества страны с целью решительного продвижения социально-экономического развития.
В 2025 году необходимо стремиться к экономическому росту на уровне 8% и более и двузначным показателям в период 2026–2030 годов, Мы преисполнны решимости успешно реализовать стратегические цели к 2030 году -превращения Вьетнама в развивающуюся страну с современной промышленностью и уровнем доходов выше среднего; к 2045 году - в развитую страну с высоким уровнем доходов, ориентированную на социализм.
Сосредоточиться на окончательном решении узких мест и институциональных препятствий развитию; скорректировать экономическое пространство, расширить пространство для развития, усилить децентрализацию, делегирование полномочий, распределение и комбинирование экономических ресурсов; определить новую модель роста, основанную на науке и технологиях, инновациях и цифровой трансформации как основных движущих силах для создания существенных изменений в производительности, качестве, эффективности и конкурентоспособности экономики. Определить частный сектор как важнейшую движущую силу национальной экономики. Продолжать осуществлять прорыв в мышлении и методах создания новой производительности, новых производственных сил и нового качества.
Гордимся славной исторической традицией нашего народа, с безграничной благодарностью за огромный вклад и самопожерствование солдат и соотечественников по всей стране, мы еще больше осознаем свою ответственность за выполнение наставлений дяди Хо, данных им перед его кончиной: «Партия должна иметь действительно хороший план для развития экономики и культуры, чтобы постоянно улучшать жизнь людей». Забота о людях, всё более полное удовлетворение материальных и духовных потребностей населения, особенно жителей в отдаленных, приграничных и островных районах, бывших революционных базах и бывших районах сопротивления, всегда были и остаются целью, к которой стремится Партия. Необходимо сосредоточиться на эффективной реализации политики справедливости, социального прогресса, социальной безопасности, социального обеспечения и политики в отношении людей, имеющих заслуги перед Родины; обеспечить бесплатное обучение на всех уровнях общего образования; решительно завершить программу ликвидации временного и ветхого жилья по всей стране, активно развивать строительство социального жилья для людей с низким доходом; уделять внимание развитию системы здравоохранения и заботе о здоровье населения, с постепенным переходом к бесплатному медицинскому обслуживанию, чтобы каждый вьетнамец мог по-настоящему жить безопасной, защищенной, свободной, благополучной и счастливой жизнью.
Глубоко осознавая великую и несравненную силу народа и блока великого национального единства вьетнамского народа, мы глубоко усваиваем и последовательно реализуем принцип: «народ - это корень», человек - центр, субъект и цель дела построения, развития страны и защиты Отечества.
Решительно проводить политику национального примирения и согласия в духе того, что мы все - потомки Лак Хонга, все - родные братья и сёстры, «как дерево с одним корнем, как дети одной семьи». Все вьетнамцы являются гражданами Вьетнама, все имеют право на жизнь, труд, свободу стремиться к счастью и любви на родной земле, все имеют право и обязанность вносить свой вклад в строительство Отечества. Проводя политику закрытия прошлого, уважения различий и устремления в будущее,, вся Партия, весь народ и вся армия прилагаются усиления для построения мирного, единого, счастливого, сильного и процветающего Вьетнама.
Мы продолжим углублять дружеские и партнёрские отношения со странами мира; активно продвигать реализацию принципа: «Вьетнам - друг, надёжный партнёр и активный, ответственный член международного сообщества»; реформировать механизмы и политику, создавать все благоприятные условия для того, чтобы международные друзья и вьетнамская диаспора за рубежом - носители вьетнамской культурной идентичности, выросшие в развитых странах, обладающие профессиональными знаниями, управленческим опытом и широкими международными связями - могли участвовать в мероприятиях, способствующих социально-экономическому развитию Вьетнама.
50-я годовщина освобождения Юга и воссоединения страны также является историческим моментом для всего вьетнамского народа, всех слоев населения, соотечественников разных народностей и религий, членов Партии и всех граждан внутри страны, а также вьетнамцев, проживающих за рубежом, миллионов людей как единого целого, чтобы объединиться, прилагать совместные усилия, устремиться навстречу Отечеству ради цели построения богатого, процветающего, цивилизованного и счастливого Вьетнама.
В условиях сложной международной обстановки, как нация, пережившая множество утрат и страданий из-за войн и глубоко осознающая бесценную ценность мира, независимости и свободы, мы должны и впредь укреплять и модернизировать национальную оборону и безопасность, строить всенародную оборону ради мира и самообороны, надёжно защищать Отечество «заранее», «издалека», ««защищать страну до того, как она окажется в опасности».
Необходимо строить и развивать «позицию в сердце народа», надёжно укреплять всенародную оборонную позицию и систему народной безопасности. Строить революционные, регулярные, элитные и современные Народную армию и Народную силу общественной безопасности как ключевой силы для надежной защиты независимости, суверенитета, единства и территориальной целостности Отечества, как «драгоценный меч» и «щит» в защите Партии, Государства, Народа и политического строя, всегда являясь надёжной опорой для народа.
Гордимся славной Партией и великими достижениями нашей армии и народа под руководством Партии, мы тем более решительно стремимся к построению чистой, сильной и всесторонней Партии, чтобы Партия действительно стала «олицетворением нравственности и цивилизации», являлась выражением разума, чести и совести нации и эпохи, достойной доверия, выбора и надежд народа. Необходимо продолжать обновлять методы руководства правящей партии и боеспособности Партии; успешно проводить революцию по реорганизации организационной структуры политической системы, упорядочению административных единиц с целью обеспечения компактности, силы, высокой эффективности и действенности деятельности. Строить и постепенно совершенствовать механизм контроля власти, решительно устранять коррупцию, расточительство, негативные явления и бюрократизм. Формировать контингент кадров на всех уровнях, особенно на стратегическом уровне и лидеров, обладающих необходимыми качествами, умом, преданностью, смелостью мыслить, действовать и нести ответственность ради интересов страны и народа.
Уважаемые соотечественники, товарищи и делегаты!
По случаю 50-й годовщины освобождения Юга и воссоединения страны, приветствуя Международный день трудящихся 1 мая, 135-летие со дня рождения президента Хо Ши Мина и другие важные события 2025 года, от имени руководителей Партии, Государства и Отечественного фронта Вьетнама я еще раз искренне благодарю всех соотечественников, товарищей, тех, кто пожертвовал собой ради страны; благодарю людей, миролюбивых друзей и прогрессивные силы во всем мире, которые поддерживали и помогали вьетнамскому народу в борьбе за национальное освобождение в прошлом, а также в деле строительства и защиты Отечества в настоящее время.
Продвигая дух великой Победы весной 1975 года и достижения четырех десятилетий Доймой (обновления), вся наша партия, народ и армия решительно стремятся успешно выполнить пятилетний план социально-экономического развития на период 2021-2025 годов и добиться новых выдающихся достижений, чтобы приветствовать предстоящие партийные съезды всех уровней в преддверии всевьетнамского партийного съезда 14-го созыва. Благодаря мужеству, уму и силе Вьетнама мы одержали историческую великую весной Победу; мы твердо уверены, что в новую эру процветания, цивилизации и национального подъема мы продолжим добиваться еще больших побед и выдающихся достижений, строить нашу страну «более достойной и прекрасной», стоять плечом к плечу с державами пяти континентов, воплощая в жизнь чаяния президента Хо Ши Мина и всей нации.
Дух великой весной Победы 1975 года бессмертен!
Да здравствует славная Коммунистическая партия Вьетнама!
Да здравствует Социалистическая Республика Вьетнам!
Вечная слава принадлежит народу!
Великий президент Хо Ши Мин вечно живет в нашем деле!
Я с уважением благодарю всех вас.