Выступление генерального секретаря ЦК КПВ, президента государства То Лама на общих прениях 79-й сессии ГА ООН

Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам выступает на мероприятии. Фото: ВИA

ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК КПВ, ПРЕЗИДЕНТА ГОСУДАРСТВА ТО ЛАМ В ЕЖЕГОДНЫХ ОБЩИХ ПРЕНИЯХ ВЫСОКОГО УРОВНЯ В РАМКАХ 79-Й СЕССИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН

Прения на тему «Не оставлять никого без внимания: действовать сообща во имя обеспечения мира, устойчивого развития и человеческого достоинства для нынешнего и будущих поколений».

(24 сентября 2024 г., Нью-Йорк, США)

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Уважаемые Председатель Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций,

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций,

Дамы и господа,



Прежде всего, я хотел бы поздравить Его Превосходительство Филемона Янга с избранием на должность председателя 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН). Верю, что наш саммит достигент больших успехов.

Я также высоко ценю важный вклад и усилия, предпринятые Его Превосходительством Дэниелем Фрэнсисом, Председателем 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и Его Превосходительством Антонио Гутередом, Генеральным секретарём, в координации деятельности Организации Объединенных Наций по предотвращению войны, сохранению мира и содействию сотрудничеству в области глобального развития в последнее время.



Уважаемый господин Президент, дамы и господа,



Мир находится в периоде перемен эпохального значения. Несмотря на то, что сотрудничество и развитие являются основными тенденциями, мир сталкивается с новыми и более серьезными трудностями и вызовами.

Стратегическое соперничество между крупными странами становится все более ожесточенной, глубокой, расширяясь в пространственном масштабе, увеличивая интенсивность и конфронтацию; политические противостояния, конфликты быстро нарастают, обстановка в области безопасности становится все более напряженной, пространство для выживания и развития сужается, подвергается угрозам, рискам конфликтов, образованию горячих точек, стимулированию гонки вооружений, риску напряженности, конфронтации и прямых столкновений. Рост авторитаризма и эгоистичного национализма бросает вызов международному праву, подрывает многосторонние институты и доверие к глобальному сотрудничеству.



Во многих частях мира обострилась спираль конфликтов и насилия, от которых страдают миллионы невинных людей. Риск ядерной войны, и даже Третьей мировой войны еще не исключен.



Все острее становятся нетрадиционные угрозы безопасности, такие как изменение климата, экстремальные климатические явления, стихийные бедствия, эпидемии, истощение ресурсов, старение населения, которые препятствуют усилиям человечества в области развития. Бедные страны остаются позади из-за растущего разрыва в развитии.



Супертайфун «Яги», от разрушительных и непредсказуемых последствий которого пострадали Вьетнам и некоторые страны региона, в очередной раз является предупреждением о серьезности последствий стихийных бедствий и изменения климата для быстрого и устойчивого развития всех нас. Продовольствия в мире достаточно, чтобы прокормить в 1,5 раза больше населения планеты, но голод по-прежнему угрожает более чем 780 миллионам человек, а продовольственная безопасность для 2,4 миллиарда человек не гарантирована.



Расходы на оборону неуклонно росли в течение почти десяти лет, достигнув рекордной отметки в более чем 2,4 триллионов долларов США в 2023 году, в то время как мобилизовать 100 млрд долларов США на борьбу с изменением климата так и не удалось. Мы прошли лишь треть пути к реализации целей, однако более 80% показателей в области устойчивого развития (ЦУР) находятся под угрозой невыполнения в установленные сроки.



Рост мировой экономики становится все более сложным, тенденция к «разделению», «фрагментации» и оказанию давления, экономические санкции угрожают быстрому и устойчивому развитию. Четвертая промышленная революция открывает возможности для прорывного развития, но также создает проблемы, связанные с безопасностью общества и людей. Это беспрецедентные трудности и вызовы для мира, сотрудничества, устойчивого развития и человеческого достоинства нынешнего и будущих поколений.



Нынешняя ситуация все больше требует совместных действий, усилий и тесного взаимодействия между всеми странами, акцентируя внимание на роли международных институтов, прежде всего Организации Объединенных Наций, региональных организаций, включая АСЕАН. Это необходимо для достижения высшей цели - прекращения войны, искоренения всех форм угнетения, эксплуатации, воплощения миротворчества, построения хорошего мира и обеспечения счастья человечества.

В этом духе я хотел бы поделиться видением Вьетнама о более мирном, стабильном, взаимовыгодном, процветающем и устойчивом будущем для всего человечества:



Во-первых, мир и стабильность являются основой для создания процветающего будущего и должны способствовать соблюдению норм международного права и Устава Организации Объединенных Наций во всех странах, в первую очередь в крупных государствах.



Каждая страна должна вести себя ответственно, выполнять свои собственные обязательства, соблюдать международное право, Устав Организации Объединенных Наций, включая основные принципы мирного разрешения споров, неприменения силы или угрозы ее применения, суверенного равенства, уважения территориальной целостности друг друга, уважения к политическим институтам каждой страны, выбранных и поддерживаемых народом. Все страны должны вносить свой вклад в общую работу международного сообщества в соответствии со своими возможностями, неустанно укрепляя солидарность, искренность, доверие между странами, содействуя диалогу и устраняя конфронтацию, а также решительно выступать против актов изоляции и одностороннего эмбарго, которые противоречат международному праву и Уставу Организации Объединенных Наций.

Во-вторых, необходимо обеспечивать равное развитие каждой страны, каждого сообщества, каждого человека в различных экономических, социальных, культурных условиях.



Необходимо освобождаться от препятствий, мобилизовать и эффективно использовать все ресурсы для развития в соответствии с потребностями каждой страны. Мы должны определить приоритетность ресурсов, которые наиболее необходимы для реализации ЦУР. Важно сосредоточиться на поддержке развивающихся и слаборазвитых стран, особенно в отношении льготного капитала, передачи передовых технологий, подготовки высококвалифицированных человеческих ресурсов, создания благоприятных условий для инвестиций и торговли, а также снижения долгового бремени бедных стран.



В-третьих, необходимо как можно скорее создать умные рамки глобального управления с долгосрочным видением науки и технологий, особенно новых технологий, таких как искусственный интеллект, которые будут способствовать прогрессивному развитию, обеспечению положительных результатов и проактивному предотвращению и отражению угроз миру, устойчивому развитию и человечеству.



В этом контексте я приветствую документы Организации Объединенных Наций, принятые на Саммите будущего, особенно глобальный цифровой документ. Это станет важной основой для построения глобального управления и международного сотрудничества в этих областях.



В-четвертых, необходимо обладать новым мышлением, которое создает сильное, всестороннее, преобразующее будущее, ориентированное на цифровую трансформацию, зеленую трансформацию и преобразование глобального управления. В частности, зеленая и цифровая трансформации являются важными инструментами, помогающими странам, особенно развивающимся, повысить свою жизнестойкость, самодостаточность для оперативного реагирования и проактивного предотвращения будущих потрясений, кризисов и катастроф.



Основное внимание следует уделять реформированию многосторонних механизмов, особенно системе Организации Объединенных Наций и международным валютно-финансовым институтам, которые должны обеспечивать лучшее представительство, справедливость и прозрачность, укрепляя свою способность, эффективность и готовность к будущему, а также идти в ногу с меняющимся миром.



В-пятых, необходимо ставить людей в центр всех инициатив для реализации поставленных целей. Люди должны быть центром, целью и движущей силой любой политики и действий на всех уровнях.



Инвестиции и всестороннее развитие молодого поколения в области знаний и культуры на основе общих ценностей, чувства ответственности и самоотверженности крайне важны. Вьетнам приветствовал официальное предоставление Генеральной Ассамблеей более существенного участия Палестинского государства; подтвердил свою солидарность с государством и кубинским народом, призвав Соединенные Штаты снять блокаду и одностороннее эмбарго против Кубы и исключить Кубу из списка стран, спонсирующих терроризм. Это конкретные, практические действия, направленные на равноправное развитие и благополучие стран, которые должны решительно продвигаться в ближайшее время.



Уважаемые Президент, дамы и господа,



Наш президент Хо Ши Мин – «Вьетнамский герой национального освобождения и выдающийся деятель культуры», однажды сказал: «Солидарность, солидарность, великая солидарность – успех, успех, великий успех».



Только благодаря солидарности, сотрудничеству, доверию, совместным усилиям и единодушию, мы можем успешно построить мир во всем мире, обеспечить устойчивое развитие и человеческое достоинство для нынешнего и будущих поколений, чтобы никто не остался позади.



В сегодняшнем мире, который претерпевает значительные изменения, каждая страна играет важную роль в большой симфонии времени. Вьетнам стремится и прилагает все усилия для реализации будущего мира, стабильности, процветания и устойчивости не только для вьетнамского народа, но и для всех стран мира. Это видение и цель Вьетнама, а также его твёрдая приверженность международному сообществу сегодня и в будущем.



Большое вам спасибо.



