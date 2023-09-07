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НОВОСТИ

Встреча глав вьетнамской КПВ, камбоджской КНП и лаосской НРП

6 сентября 2023 года в Ханое генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонг, председатель Народной партии Камбоджи (НПК) Самдек Течо Хун Сен и генеральный секретарь ЦК Народно-революционной партии (НРПЛ), президента Лаоса Тхонглун Сисулит провели встречу. На встрече генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг, председатель НПК Самдек Течо Хун Сен и генеральный секретарь НРПЛ Тхонглун Сисулит проинформировали друг друга о положении каждой Партии и каждой страны, особенно о партийном строительстве и социально-экономическом развитии, обменились мнениями по недавно возникшим мировым и региональным ситуациям и вопросам, представляющим взаимный интерес, согласовали основные направления сотрудничества между тремя Партиями и тремя странами во всех областях ради блага народов трех стран.

Главы трех партий поздравили важные и всеобъемлющие достижения, достигнутые тремя странами, выразили радость и оценили отношения сотрудничества между тремя Партиями и народами как все более всесторонне углубляющиеся, в которых политические отношения укрепляются, эффективно развивается сотрудничество в области обороны и безопасности, позитивные изменения наблюдаются в сотрудничестве в области экономики, культуры, научно-технического образования.

Партийные руководители подчеркнули, что традиция солидарности и взаимопомощи между тремя Партиями и народами является ценным достоянием, одним из важнейших факторов и ресурсов для дела борьбы за национальное освобождение и независимость в прошлом, а также для работы по защите и строительству страны каждой Партии и каждой страны сегодня, и в то же время подтвердили необходимость продолжать пропагандировать и просвещать народы трех стран, особенно молодое поколение, об этих добрых отношениях.

Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг, председатель НПК Самдек Течо Хун Сен и генеральный секретарь Тхонглун Сисулит пришли к единому мнению о том, что в контексте нынешней ситуации трем Партиям и трем странам необходимо укреплять солидарность и взаимоподдержку, рассматривать партийные отношения как основу и направление общих отношений между тремя странами, укрепить опору обороны – безопасности, усилить сотрудничество во внешней политике, создать прорыв в экономическом сотрудничестве, укрепить сотрудничество в сфере культуры, образования, науки – технологий, туризма и сельского хозяйства, дальше развивать сотрудничество между партийными и государственными органами, Отечественными фронтами, народными организациями и населенными пунктами трех стран на основе пропаганды потенциала и сильных сторон каждой страны.

Стороны договорились продолжать повышать эффективность существующих механизмов, создавать ряд новых механизмов сотрудничества для укрепления отношений сотрудничества между тремя Партиями и странами на благо народов трех стран, ради мира, стабильности и сотрудничества и развития в регионе и мире.

ИЖВ/ВИА

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