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Встреча глав вьетнамской КПВ, камбоджской КНП и лаосской НРП
Главы трех партий поздравили важные и всеобъемлющие достижения, достигнутые тремя странами, выразили радость и оценили отношения сотрудничества между тремя Партиями и народами как все более всесторонне углубляющиеся, в которых политические отношения укрепляются, эффективно развивается сотрудничество в области обороны и безопасности, позитивные изменения наблюдаются в сотрудничестве в области экономики, культуры, научно-технического образования.
Партийные руководители подчеркнули, что традиция солидарности и взаимопомощи между тремя Партиями и народами является ценным достоянием, одним из важнейших факторов и ресурсов для дела борьбы за национальное освобождение и независимость в прошлом, а также для работы по защите и строительству страны каждой Партии и каждой страны сегодня, и в то же время подтвердили необходимость продолжать пропагандировать и просвещать народы трех стран, особенно молодое поколение, об этих добрых отношениях.
Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг, председатель НПК Самдек Течо Хун Сен и генеральный секретарь Тхонглун Сисулит пришли к единому мнению о том, что в контексте нынешней ситуации трем Партиям и трем странам необходимо укреплять солидарность и взаимоподдержку, рассматривать партийные отношения как основу и направление общих отношений между тремя странами, укрепить опору обороны – безопасности, усилить сотрудничество во внешней политике, создать прорыв в экономическом сотрудничестве, укрепить сотрудничество в сфере культуры, образования, науки – технологий, туризма и сельского хозяйства, дальше развивать сотрудничество между партийными и государственными органами, Отечественными фронтами, народными организациями и населенными пунктами трех стран на основе пропаганды потенциала и сильных сторон каждой страны.
Стороны договорились продолжать повышать эффективность существующих механизмов, создавать ряд новых механизмов сотрудничества для укрепления отношений сотрудничества между тремя Партиями и странами на благо народов трех стран, ради мира, стабильности и сотрудничества и развития в регионе и мире.