Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Впервые Ханой построит автодорожный тоннель через дамбу на Красной реке

Народный комитет Ханоя утвердил технико-экономическое обоснование проекта по строительству автодорожного туннеля в районе Хоанкием для улучшения транспорта и безопасности пешеходов.

Народный комитет Ханоя утвердил технико-экономическое обоснование проекта по строительству автодорожного туннеля в районе Хоанкием для улучшения транспорта и безопасности пешеходов.

Народный комитет района Хоанкием назначен инвестором проекта с общим капиталом более 100 миллиардов донгов (4,28 миллиона долларов США), выделенным из бюджета района. Ожидается, что строительство продлится с 2022 по 2024 год.

Туннель высотой 3,2 м и длиной 15,7 м соединит улицы Чан Нгуен Хан в центре Ханоя и Чыонг Зыонг До, которая находится за дамбой.

Туннель будет работать в автоматическом режиме для отвода воды в сезон штормов и дождей./.

ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top