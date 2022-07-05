Впервые Ханой построит автодорожный тоннель через дамбу на Красной реке

Народный комитет Ханоя утвердил технико-экономическое обоснование проекта по строительству автодорожного туннеля в районе Хоанкием для улучшения транспорта и безопасности пешеходов.

Народный комитет района Хоанкием назначен инвестором проекта с общим капиталом более 100 миллиардов донгов (4,28 миллиона долларов США), выделенным из бюджета района. Ожидается, что строительство продлится с 2022 по 2024 год.

Туннель высотой 3,2 м и длиной 15,7 м соединит улицы Чан Нгуен Хан в центре Ханоя и Чыонг Зыонг До, которая находится за дамбой.

Туннель будет работать в автоматическом режиме для отвода воды в сезон штормов и дождей./.