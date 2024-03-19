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Во Вьетнаме наблюдают за добровольным пенсионным фондом для обеспечения прав его участников

Министр финансов Вьетнама Хо Дык Фок ответил на ряд вопросов об управлении страховым бизнесом и наблюдении за ним, оценке и лицензировании деятельности компаний по оказанию финансовых услуг.
  Министр финансов Хо Дык Фок. Фото: ВИA  
Вовремя заседания с вопросами и ответами на прошедшем утром 18 марта 31-м заседании Постоянного комитета Национального собрания СРВ министр финансов Вьетнама Хо Дык Фок ответил на ряд вопросов об управлении страховым бизнесом и наблюдении за ним, оценке и лицензировании деятельности компаний по оказанию финансовых услуг.

Отвечая на вопрос депутата от провинции Туенкуанг Ма Тхи Тхюи о деятельности добровольных пенсионных фондов, министр Хо Дык Фок сообщил, что в настоящее время во Вьетнаме этим видом бизнеса занимаются четыре предприятия и действуют десять фондов. В Минфин поступило несколько заявок на создание добровольного пенсионного фонда. Однако необходимо заранее идентифицировать потенциальные риски, особенно долгосрочные, поскольку максимальный срок участия добровольного пенсионального фонда составляет 99 лет, поэтому могут возникнуть риски в том случае, если предприятие или фонд не сможет продолжать свою работу, потерпит убытки или даже обанкротится, что окажет негативное влияние на долгосрочные интересы участников фонда. Именно поэтому Министерство финансов Вьетнама очень осторожно относится к этому вопросу.

По словам главы Минфина, итоги наблюдения за работой четырех предприятий, действующих в сфере добровольного пенсионного фонда, показывают, что большинство его участников составляют работники государственного аппарата (примерно пять тысяч человек), а работников частного сектора и простых жителей страны пока еще немного. Министерство финансов Вьетнама, с одной стороны, поощряет развитие добровольного пенсионного фонда, а с другой, придает важное значение наблюдению за ним для обеспечения прав его участников. Это касается долгосрочных рисков.

Отвечая на вопросы о формировании культуры поведения в страховых компаниях и мерах по повышению качества обучения персонала в сфере страхования, заданные депутатом от провинции Хайзыонг Буй Ши Хоаном, министр финансов Хо Дык Фок сказал, что эти вопросы связаны не только с правонарушением, но и с нарушением норм профессиональной этики. По его словам, Министерство финансов Вьетнама, неся ответственность за выдачу лицензий на создание страховых компаний и наблюдение за их деятельностью, регулирует правила внутреннего распорядка и формирует культуру поведения в страховых компаниях, обращая внимание на этот вопрос при проверке деятельности страховых компаний. А что касается повышения качества обучения персонала в сфере страхования, то глава Минфина заявил, что программа обучения постоянно обновляется и осуществляется в соответствии с намеченным графиком и законодательством.

ВИА/ИЖВ

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