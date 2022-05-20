Волонтеры делают все возможное, чтобы произвести впечатление на гостей SEA Games 31

Волонтер SEA Games 31 в спортзале Тханьчи в Ханое. Фото: ВИА

Около 3.000 добровольцев были направлены на 31-е Игры Юго-Восточной Азии (SEA Games 31), которые сейчас проходят в Ханое и 11 северных городах и провинциях. Их можно увидеть повсюду, от отелей, где останавливаются спортсмены и тренеры, до мест проведения соревнований, помогая провести успешные региональные встречи.

По словам Нгуен Хай Зыонга, заместителя главы организационного подкомитета по приему и церемонии, большинство волонтеров были набраны из крупных университетов, около 1.900 человек работают в Ханое, а остальные отправились в соседние населенные пункты.

По словам Зыонга, чтобы получить квалификацию, они должны владеть английским языком и иметь хорошее здоровье, а также иметь высокое чувство ответственности.

Они в основном отвечают за оказание помощи иностранным национальным командам и высокопоставленным гостям, направление зрителей к местам проведения соревнований, проведение церемоний вручения медалей и переводы на пресс-конференциях, среди прочего.

Нгуен Тат Тхань, студент третьего курса Ханойского университета, входит в число волонтеров, неустанно работающих в спортзале Тханьчи, где с 13 по 22 мая проходят баскетбольные соревнования.

Выразив свою гордость и честь быть волонтером SEA Games 31, Тхань сказал, что это дает ему возможность общаться с иностранными друзьями и играть роль в значимом мероприятии.

Его работа - направлять филиппинскую баскетбольную команду. Он должен следить за тем, чтобы игроков забирали из отеля, чтобы они вовремя добирались до мест тренировок и соревнований.

« Я устал, но я очень рад помочь международным спортсменам и тренерам, приезжающим в мой родной город», — сказал он.

Лыонг Чунг Хиеу, еще один волонтер в том же спортзале, сказал, что надеется набраться опыта, знакомясь с иностранными гостями.

Работая переводчиком в баскетбольной команде Малайзии, Хиеу также описал свою работу в качестве посла культуры и туризма, который знакомит иностранных спортсменов и болельщиков с культурой Вьетнама, дружелюбными людьми, красивыми пейзажами и отличной кухней.

Чтобы подготовиться к региональному мероприятию, Хиеу отметил, что накопил немного денег, чтобы купить книги по баскетболу на английском языке и обогатить свой словарный запас об этом виде спорта.

В любой день, когда соревнуются малазийские баскетболисты, он должен вставать в 5:00, чтобы забрать их из отеля, и допоздна остается на месте проведения соревнований, чтобы поддержать команду.

В первые несколько дней он очень нервничал из-за ошибок, которые могли плохо повлиять на мероприятие. Но благодаря поддержке организаторов и друзей он постоянно набирался уверенности и хорошо выполнял свою работу.

«Это действительно захватывающий и совершенно новый опыт для меня», — сказал Хиеу.

Фам Минь Тху, студентка Финансового университета, работала волонтером в спортивном центре Бактылием, где проводятся соревнования по пенчак-силату. Красивой девушке было поручено помогать на церемонии вручения медалей. Как и Хиеу, сначала она очень нервничала.

«Это было очень торжественно, когда звучали национальные гимны и поднимались национальные флаги, — сказала она, — поэтому я сказала себе сохранять спокойствие и делать все возможное, чтобы не совершать ошибок».

Нгуен Тхи Фыонг Хоа, директор спортзала Тханьчи, выразила удовлетворение по поводу студентов-волонтеров, сказав, что, несмотря на их молодость, волонтеры довольно хорошо владеют английским языком, добавив, что они выполнили свои задачи, способствуя успеху каждого соревнования.

SEA Games 31 на тему «Ради более сильной Юго-Восточной Азии» проходят во Вьетнаме с 12 по 23 мая в 12 городах и провинциях. В региональном мероприятии, проводимом раз в два года, принимают участие почти 10.000 тренеров, официальных лиц и спортсменов, которые соревнуются в 40 видах спорта.



