НОВОСТИ
Вовлечение частного сектора необходимо Вьетнаму для продвижения зеленого роста
На фоне тенденции зеленого потребления в мире многие вьетнамские предприятия разрабатывают модели экологически чистого производства, чтобы не остаться за пределами глобальной цепочки поставок.
Динь Куок Туан, вице-председатель и генеральный директор Amy Grupo, сказал, что компания планирует модернизировать свои заводы с целью сокращения выбросов углекислого газа на 30-50% в ближайшие пять лет.
По его словам, зеленые решения будут применяться в его новых проектах, начиная с этапа подготовки материалов, производства и заканчивая этапами распределения.
Между тем, компания AN MI Tools Co, Ltd, поставщик многих многонациональных компаний, таких как Samsung, Toyota и Honda, инвестировала в солнечную энергетическую систему на крыше своего завода площадью 5200 кв.м.
По данным Комиссии ЕС, в настоящее время мировой рынок зеленых продуктов и услуг оценивается более чем в 5 триллионов долларов США, причем темпы его роста намного выше, чем на традиционных рынках.
Согласно прогнозам, к 2030 году зеленая экономика создаст около 24 миллионов новых рабочих мест во всем мире, одновременно создавая возможности для привлечения инвесторов во многие новые сферы, такие как возобновляемая энергетика, умный транспорт, умное сельское хозяйство, зеленое городское строительство и зеленые финансы.
По словам министра планирования и инвестиций Нгуен Чи Зунга, для Вьетнама зеленый рост, ведущий к экономическому процветанию, экологической устойчивости и социальному равенству, является неизбежным выбором. Это также возможность для Вьетнама стать пионером в регионе, идущим в ногу с мировыми тенденциями развития.
По мнению экспертов, чтобы преодолеть трудности и вызовы для достижения поставленной цели, Вьетнам должен выполнить двойную задачу - поддерживать рост ВВП на уровне 6-7% в год и популяризировать зеленые технологии в экономической деятельности. Это также создаст большие шансы и возможности для развития бизнес-сообщества, как отечественного, так и зарубежного.
Томас Джейкобс, страновой директор Международной финансовой корпорации (IFC) во Вьетнаме, процитировал доклад Всемирного банка о климате во Вьетнаме, в котором говорится, что в период до 2040 года Вьетнаму необходимо 368 млрд. долл. США для преодоления последствий изменения климата и достижения цели нулевых выбросов, в течение которого необходим более значительный вклад частного сектора.
Для того чтобы мобилизовать этот важный ресурс, правительство Вьетнама должно устранить ряд основных барьеров, таких как правовая и институциональная среда, чтобы частный сектор мог быстрее, проще и дешевле инвестировать в ключевые отрасли, вызывающие выбросы, включая энергетику, транспорт, а также телекоммуникации, сельское хозяйство и производство. В частности, необходимо заключить контракт на покупку электроэнергии в соответствии с международными стандартами, чтобы привлечь иностранных инвесторов в эту очень важную отрасль, считает Джейкобс.
Комментируя важную роль частного сектора в достижении целей зеленого роста и устойчивого развития, Дау Ань Туан, заместитель генерального секретаря и глава юридического отдела Торгово-промышленной палаты Вьетнама (VCCI), сказал, что в настоящее время понимание предприятиями экологических норм остается скромным.
Только 31,8% отечественных частных предприятий заявили, что они хорошо понимают экологические нормы. Между тем, до 91% предприятий считали, что охрана окружающей среды является обязанностью местных властей. Поэтому VCCI предложила усилить участие бизнес-сообщества в построении и совершенствовании правовой системы и внедрении законов и подзаконных актов по охране окружающей среды, зеленой экономике и устойчивому развитию, сказал Туан.