Вклад PVEP в государственный бюджет превышает 92% от плана

Компания по нефтегазовой разведке и добыче PetroVietnam (PVEP) внесла в государственный бюджет более 7,99 трлн. донгов (более 344,66 млн. долл. США) за первые 5 месяцев 2022 года, превысив план на 92%.

Чтобы воспользоваться высокими ценами на нефть на мировом рынке, PVEP приняла решения для обеспечения стабильной и безопасной работы своих проектов. Соответственно, добыча в мае достигла 0,33 млн. тонн нефтяного эквивалента, превысив месячный план на 19%.

Благодаря выполнению планов эксплуатации доход PVEP в период с января по май достиг 19,99 трлн. донгов, что на 84% выше цели.

В июне PVEP продолжил подготовку к строительству пробуренных скважин и сохранил стабильную добычу полезных ископаемых.

Фирма также внедрила меры по повышению коэффициента извлечения нефти; оптимизировать эксплуатацию скважин и увеличить эксплуатационный поток потенциальных скважин с целью обеспечения добычи нефти и газа в стране и за рубежом на уровне 0,81 млн. тонн нефтяного эквивалента во втором квартале.