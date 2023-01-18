Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

Вице-президент Вьетнама Во Тхи Ань Суан стала и.о. президента страны

18 января 2023 г. от имени Постоянного комитета Национального собрания (НС) председатель НС Выонг Динь Хюэ подписал уведомление № 404/TB-UBTVQH15 об осуществлении полномочий президента Социалистической Республики Вьетнам.

И.о. президент Вьетнама Во Тхи Ань Суан. Фото: ВИА

В соответствии с Конституцией Социалистической Республики Вьетнам; в соответствии с Законом об организации Национального собрания № 57/2014/QH13, в который были внесены изменения и дополнения рядом статей в соответствии с Законом № 65/2020/QH14; в соответствии с Резолюцией № 83/2023/QH15 от 18 января 2023 г. на 3-й внеочередной сессии НС 15-созыва;

На основании заключения Политбюро о поручении члену ЦК партии занимать пост исполняющего обязанности президента Социалистической Республики Вьетнам;

Постоянный комитет НС уважительно сообщил, что г-жа Во Тхи Ань Суан, вице-президент государства стала исполняющей обязанности президента Социалистической Республики Вьетнам до тех пор, пока НС изберет нового президента.

Постоянный комитет НС уважительно информирует отечественные и зарубежные учреждения и организации, избирателей и людей по всей стране./.

Источник: ВИА/ИЖВ

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Г-жа Во Тхи Ань Суан, вице-президент государства стала исполняющей обязанности президента страны

18 января 2023 г. от имени Постоянного комитета Национального собрания (НС) председатель НС Выонг Динь Хюэ подписал уведомление № 404/TB-UBTVQH15 об осуществлении полномочий президента Социалистической Республики Вьетнам.
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