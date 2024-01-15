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Визит премьер-министра Вьетнама в Румынию знаменует собой важную веху в двусторонних отношениях
По ее словам, визит будет способствовать новому прогрессу в реализации совместных проектов и формированию двусторонней правовой базы сотрудничества.
Дипломат подчеркнула, что плодотворное сотрудничество между двумя странами за последние пять лет подтвердило глубокую дружбу между Вьетнамом и Румынией. Обе стороны объединили усилия в решении таких серьезных проблем, как пандемия COVID-19, и приложили совместные усилия для эвакуации более 1000 вьетнамских граждан из зон конфликта на Украине.
Посол Кристина Ромила отметила, что наряду со встречами президента Румынии Клауса Вернера Йоханниса и премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тьиня в рамках международных мероприятий, в двусторонних политико-дипломатических отношениях наметился новый прогресс.
В частности, когда Румыния председательствовала в Европейском совете, были подписаны Соглашение о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA) и Соглашение о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом (EVIPA), сказала она, добавив, что Румыния была одним из первых членов ЕС, ратифицировавших EVIPA.
В то же время после пандемии COVID-19 между двумя странами развивается дипломатия между людьми, а также культурные, академические и деловые обмены. За последние два года Вьетнам посетили представители 30 румынских университетов. Румынский Бухарестский симфонический оркестр выступал в Ханое и Далате в 2022 и 2023 годах. Ряд румынских бизнес-делегаций также посетили Вьетнам для поиска возможностей партнерства, способствуя диверсификации двустороннего экономического сотрудничества, отметила дипломат.
Говоря об основных направлениях сотрудничества и приоритетах двустороннего партнерства на ближайшее время, посол подчеркнула, что 17-е заседание Совместного комитета по экономическому сотрудничеству Вьетнама и Румынии, состоявшееся в ноябре прошлого года, принесло плодотворные результаты. По ее словам, обе стороны договорились о важных механизмах сотрудничества в таких областях, представляющих взаимный интерес, как торговля, сельское хозяйство, экология, энергетика, трудовые ресурсы, наука, технология и культура.
Румыния может стать воротами для проникновения вьетнамских товаров в Европу, а Вьетнам может поддержать Румынию в выходе на рынок АСЕАН, сказала посол.
Она подчеркнула, что обе стороны должны оптимизировать эффективность EVFTA, чтобы еще больше открыть двери друг для друга и привлечь больше инвестиций в области, представляющие взаимный интерес.