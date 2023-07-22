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Визит президента Вьетнама в Австрию поможет активизировать двустороннее сотрудничество и многостороннюю дипломатию
Беседуя с корреспондентами Вьетнамского информационного агентства (ВИА) в Европе, посол Кьен сказал, что эта поездка является возможностью для двух стран укрепить свои хорошо развивающиеся отношения, а также шансом для лидера вьетнамского государства поработать с представителями многосторонних дипломатических форумов, тем самым помогая подтвердить позицию и роль Вьетнама на международной арене.
В рамках визита президент Во Ван Тхыонг примет участие в официальной церемонии приветствия и проведет переговоры со своим австрийским коллегой Александром Ван дер Белленом, встретится с председателем Федерального совета Клаудией Арпа и проведет рабочие встречи с мэрами Вены и Бургенланда.
Кроме того, президент Вьетнама проведет встречи и рабочие совещания с представителями международных организаций, включая исполняющего обязанности генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). На этих встречах президент Во Ван Тхыонг подтвердит приоритеты партии и государства в сотрудничестве с многосторонними международными организациями.
У него также запланированы встречи с представителями вьетнамских общин в Австрии и ряде европейских стран.
Что касается двусторонних отношений, посол Кьен сказал, что отношения между Вьетнамом и Австрией являются одними из важных в связях Вьетнама с Европой. В 1972 году Австрия была одной из первых европейских стран, установивших дипломатические отношения с Вьетнамом. С тех пор две страны углубили свое сотрудничество во всех областях, от политики до экономики, торговли, инвестиций, культуры и образования.
Австрия всегда входила в число 10 крупнейших торговых партнеров Вьетнама в ЕС, объем двусторонней торговли достигал почти 4 млрд. долл. США до начала пандемии COVID-19. С тех пор как вступило в силу Соглашение о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA), товарооборот заметно улучшился. Однако инвестиции Австрии во Вьетнам остаются скромными. Австрия в настоящее время занимает 41-е место из 108 стран и территорий, инвестирующих во Вьетнам, с 43 действующими проектами на общую сумму 148,59 млн. долл. США.
Дипломат подтвердил, что остается достаточно возможностей для дальнейшего наращивания двустороннего сотрудничества, особенно в области экономики, торговли и инвестиций.
По словам посла, одним из важных направлений в отношениях Вьетнама с Австрией считается сотрудничество в области науки и технологий, которое является сильной стороной европейской страны. Наука и технологии помогут Вьетнаму развивать обрабатывающую промышленность, в то время как Австрия также рассматривает Вьетнам как центр развития производства, в дополнение к тому, что он является развивающимся рынком в Азии.