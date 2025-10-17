Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Визит Генерального секретаря ЦК КПВ То Лама в Финляндию – символ новой эры сотрудничества

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам посетит Финляндию с 20 по 22 октября, открыв новую эру сотрудничества и укрепив всестороннее партнёрство между Вьетнамом и Финляндией.
  Посол Вьетнама в Финляндии Фам Тхи Тхань Бинь. Фото: ВИА  
По приглашению президента Финляндской Республики Александра Стабба, Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам, его супруга и высокопоставленная вьетнамская делегация совершат официальный визит в Финляндию с 20 по 22 октября.

В преддверии визита корреспондент Вьетнамского Информационного Агентства в Европе побеседовал с Чрезвычайным и Полномочным Послом Вьетнама в Финляндии Фам Тхи Тхань Бинь.

– Госпожа Посол, каковы недавние позитивные достижения в отношениях между Вьетнамом и Финляндией?

Посол Фам Тхи Тхань Бинь: В последние годы отношения между Вьетнамом и Финляндией развиваются очень активно, содержательно и всесторонне. Это проявляется в усилении политического диалога, расширении сотрудничества в экономике, образовании, науке и технологиях, а также в углублении гуманитарных связей между народами.

В политико-дипломатической сфере обе страны поддерживают регулярные обмены делегациями и контакты на высоком уровне, что способствует укреплению доверия и взаимопонимания.

Предстоящий визит Генерального секретаря То Лама станет важнейшей вехой, подтверждающей новый уровень двусторонних отношений и открывающей долгосрочные и всеобъемлющие направления сотрудничества.

В экономике товарооборот между двумя странами сохраняет устойчивый рост. Крупные финские компании, такие как Nokia, Vaisala, Valmet, KONE и другие, успешно работают во Вьетнаме, способствуя цифровой трансформации, развитию зелёной экономики и инноваций.

Вьетнам постепенно становится ведущим торговым партнёром Финляндии в Юго-Восточной Азии и входит в число четырёх приоритетных партнёров Финляндии в Азии по вопросам торговли и инвестиций.

В сфере образования и науки-технологий сотрудничество становится всё более активным. Тысячи вьетнамских студентов обучаются в Финляндии – одной из стран с наиболее передовой образовательной системой мира. Университеты и исследовательские институты обеих стран развивают совместные программы и научные проекты, особенно в таких областях, как искусственный интеллект (AI), чистая энергетика и инновации.

Вьетнамская община в Финляндии также активно развивается, успешно интегрируется в местное общество и вносит позитивный вклад в укрепление дружбы между двумя народами. Это также стало одной из причин, по которой правительство Финляндии включило Вьетнам в список четырёх стран, привлекающих квалифицированные кадры.

Все эти результаты подтверждают, что отношения между Вьетнамом и Финляндией вступают в новую фазу – партнёрства на равных, устойчивого сотрудничества и совместного развития, соответствующую общему видению обеих стран, направленному на зелёное и инновационное будущее.

– Каково значение официального визита Генерального секретаря То Лама в Финляндию?

Посол Фам Тхи Тхань Бинь: Этот визит имеет особое значение – политическое, экономическое и дипломатическое.

Прежде всего, это самый высокий по уровню визит вьетнамского руководителя в Финляндию, демонстрирующий глубокое уважение Вьетнама к традиционным дружеским отношениям и многостороннему сотрудничеству с Финляндией.

Визит состоится вскоре после празднования 50-летия установления дипломатических отношений между двумя странами (1973–2023), что знаменует устойчивый путь сотрудничества и открывает новую страницу на следующие полвека.

Во-вторых, визит придаёт новый импульс двусторонним отношениям, создавая условия для выработки стратегических направлений сотрудничества в будущем. Стороны обсудят сотрудничество в экономике, торговле, инвестициях, науке, технологиях, инновациях, образовании, экологии и чистой энергетике – сферах, где Финляндия обладает преимуществами, а Вьетнам активно развивает потенциал.

В-третьих, визит имеет стратегическое значение для укрепления политического доверия, межчеловеческих связей и взаимодействия между деловыми кругами двух стран. Он также отражает растущую роль и авторитет Вьетнама на международной арене. Это возможность подтвердить общую приверженность обеих сторон миру, устойчивому развитию, многосторонности и международному правопорядку.

Можно сказать, что визит Генерального секретаря То Лама – символ новой эры сотрудничества между Вьетнамом и Финляндией: эпохи инноваций, знаний и зелёного развития, которая поднимет двусторонние отношения на более высокий, глубокий и всесторонний уровень.

– Какие ключевые моменты ожидаются в ходе визита Генерального секретаря То Лама в Финляндию?

Посол Фам Тхи Тхань Бинь: Визит включает множество значимых событий, отражающих стратегическую глубину и всеобъемлющий характер отношений между двумя странами.

Генеральный секретарь То Лам проведёт переговоры и встречи с высшими руководителями Финляндии, обсудит направления сотрудничества на предстоящий период, а также станет свидетелем церемонии подписания важных документов о сотрудничестве между обеими сторонами в новых ключевых сферах, направленных на продвижение практического, эффективного и устойчивого взаимодействия.

Кроме официальных мероприятий, Генеральный секретарь встретится с представителями ведущих финских компаний, посетит ряд экономических и образовательных учреждений, активно сотрудничающих с Вьетнамом, для продвижения экономических, научно-технических и образовательных связей.

Также запланированы культурные мероприятия, встречи с вьетнамской диаспорой и финскими друзьями, отражающие дух «культурной и народной дипломатии» – тёплый и гуманистический акцент визита.

Особое место займёт концерт с участием Народного артиста Вьетнама Буй Конг Зуя и симфонического оркестра Хельсинки (Helsinki Metropolitan Orchestra), ставший символом дружбы и культурного обмена между двумя народами.

Этот визит не только углубит традиционные отношения дружбы, но и создаст новый импульс для двустороннего сотрудничества, помогая реализовать общее видение зелёного, инновационного и устойчивого развития.

– Большое спасибо, госпожа Посол.

ВИА/ИЖВ

