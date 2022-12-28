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Больше возможностей для посещения Казахстана с новым маршрутом Vietjet Нячанг-Астана
Отмечая Новый год по новому маршруту, пассажиры могут приблизиться к культовой архитектуре, олицетворяющей кочевую культуру и среднеазиатский дух, включая башню Байтерек, центр Хан Шатыр, Пирамиду Мира, церковь Хазрат Султан, или насладиться весенним путешествием в красивый прибрежный Нячанг, с его длинными участками береговой линии и уникальной азиатской кулинарной культурой, продолжая исследовать известные туристические направления по всей красивой территории Вьетнама.
Не упустите возможность стать одним из первых пассажиров, совершивших удобное, счастливое и высококлассное путешествие с Vietjet на современном широкофюзеляжном самолете A330 с различными классами билетов, включая SkyBoss Business, SkyBoss, Deluxe, Eco вместе с интересными продуктами и услугами, дружелюбными и профессиональными бортпроводниками и т. д.
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