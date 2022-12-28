Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

Больше возможностей для посещения Казахстана с новым маршрутом Vietjet Нячанг-Астана

Предоставляя прямые рейсы со временем полета в 9 часов каждую среду и воскресенье, Vietjet предлагает пассажирам новый вариант для более удобного и легкого перелета из Нячанга в столицу Казахстана Астану, а также по маршруту Нячанг-Алматы.
  Самолет Vietjet. Фото: CTV/Vietnam+  
Пассажиры могут приобрести билеты на рейсы Vietjet между Вьетнамом и Казахстаном на веб-сайте www.vietjetair.com, в мобильном приложении Vietjet Air или в официальных билетных кассах и у агентов Vietjet по всему миру. Чтобы сэкономить на билетах еще больше, можно использовать промоакцию 20% для всех международных маршрутов каждый понедельник, а также получить бесплатную комиссию при бронировании и оплате через Vietjet SkyClub.

Отмечая Новый год по новому маршруту, пассажиры могут приблизиться к культовой архитектуре, олицетворяющей кочевую культуру и среднеазиатский дух, включая башню Байтерек, центр Хан Шатыр, Пирамиду Мира, церковь Хазрат Султан, или насладиться весенним путешествием в красивый прибрежный Нячанг, с его длинными участками береговой линии и уникальной азиатской кулинарной культурой, продолжая исследовать известные туристические направления по всей красивой территории Вьетнама.

Не упустите возможность стать одним из первых пассажиров, совершивших удобное, счастливое и высококлассное путешествие с Vietjet на современном широкофюзеляжном самолете A330 с различными классами билетов, включая SkyBoss Business, SkyBoss, Deluxe, Eco вместе с интересными продуктами и услугами, дружелюбными и профессиональными бортпроводниками и т. д.

Забронируйте билет и познакомьтесь со столицей Казахстана - Астаной прямо сейчас!

ВИА/ИЖВ

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