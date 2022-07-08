Биньзыонг: более 80% компаний с оптимизмом смотрят на производство и бизнес в третьем квартале

Целых 84% предприятий в недавнем опросе, проведенном департаментом статистики южной провинции Биньзыонг, говорят, что их производство будет более стабильным и будет расти в третьем квартале 2022 года.

В частности, 48,8% опрошенных предприятий ожидали улучшения своего производства и бизнеса, 35,2% - имеют надежды на стабильность своего положения, а 15,9% - на более тяжелые времена.

Примечательно, что до 100% респондентов из государственных компаний ожидали более стабильного и лучшего производства и бизнеса в третьем квартале по сравнению со вторым кварталом.

Между тем, фирмы с иностранными инвестициями были наиболее оптимистичны в отношении производства и бизнеса: 87,4% ожидали повышения производительности или стабильности в третьем квартале.

Директор провинциального департамента статистики Нго Ван Мит сказал, что результаты опроса показывают сильную динамику восстановления производства и деловой активности в Биньзыонге.

По его словам, предприятия, работающие в этом районе, уверенно расширят производство и бизнес.

По словам председателя провинциального Народного комитета Зыонг Во Ван Миня, ВРП, индекс промышленного производства (ИПП) и общая выручка от розничной реализации товаров и услуг Биньзыонга в первом полугодии 2022 года выросли на 6,84%, 8,35%, и 12,3% соответственно.

Местность заработала 32 млрд. долл. США от экспорта в этот период. Доходы ее бюджета оценивались в 34,8 трлн. донгов (1,49 млрд. долл. США), что составляет 58% от годовой оценки, установленной премьер-министром.