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Бариа-Вунгтау стремится стать национальным морским экономическим центром
Секретарь провинциального народного комитета предложил, чтобы партийный комитет провинциального народного комитета обобщили полностью учел мнения, высказанные на встрече, завершил набор провинциальных планов и представил их на рассмотрение и утверждение провинциального народного комитета на 13-й сессии 31мая, а затем оперативно завершил набор и представил его премьеру до 10 июня 2023 года. Провинциальный народный комитет будет контролировать, внимательно следить и тесно координировать с центральными министерствами и ведомствами при представлении премьер-министру утвержденных планов развития провинции. Сразу после утверждения провинциального плана партийный кадровый комитет немедленно организовал конференцию для развертывания и постановки задач учреждениям, частям и населенным пунктам для реализации, обеспечив провинциальное планирование на период 2021-2030 гг. с видением до 2050 г. он будет развернут быстро и своевременно.
Провинциальный партийный комитет и Народный совет должны рассмотреть и прокомментировать провинциальное плановое досье перед его отправкой на рассмотрение и утверждения в Народные советы провинций, обеспечив точность, полноту и соответствие закона. На основе провинциального плана Бариа-Вунгтау на период 2021-2030 гг. с видением до 2050 г., утвержденным провинциальным народным советом, постоянные комитеты районов, городов и городской комитет партии активно руководили пересмотром и обновлением, вносили готовые коррективы в местные генеральные планы для реализации или представляли компетентным органам на утверждение для реализации сразу после утверждения планирования премьер-министром.
Выступая на конференции, делегаты предложили уточнить в генеральном плане цели развития до 2050 года с конкретными направлениями развития по секторам и областям; рассмотреть дальнейшие прорывы, чтобы сосредоточить ресурсы на формировании городских территорий, промышленных комплексов городских услуг; развить масштаб сферы образования и обучения; рассмотреть планирования высокотехнологичных сельскохозяйственных территорий в двух населенных пунктах Датдо и Суенмок с точки зрения земельного фонда и источников воды; определить экономичНгуен Конг Винь, заместитель председателя Народного комитета провинции Бариа-Вунгтау, сказал, что целью местного развития является реализация девиза развития «Прорыв - Динамика - Креатив - Устойчивость», а также желание построить провинцию для всестороннего развития и стать одним из важных направлений развития, воротами к морю юго-восточного региона и страны. К 2030 году населенный пункт станет провинцией прямого подчинения центральному правительству с многоцентровой городской структурой и мультимодальной транспортной инфраструктурой. К 2050 году Бариа-Вунгтау стремится стать национальным морским экономическим центром, центром морского обслуживания Юго-Восточной Азии, центром высококачественного туризма мирового уровня и одновременно центром промышленного центра Юго-Восточного региона, а также поддерживать динамичное и устойчивое развитие на основе обеспечения ключевых факторов «Хорошая инфраструктура, хорошая окружающая среда, хорошие человеческие ресурсы».
По плану в ближайшее время провинция будет иметь 4 прорыва в развитии. К ним относятся: завершение транспортных маршрутов, соединяющих провинцию с юго-восточным регионом, продвижение региональных связей и плавное соединение провинции с регионом, всей страной и международным сообществом, чтобы Бариа-Вунгтау действительно стал воротами страны; формирование национального логистического центра, создание зоны свободной торговли, связанной с морским портом в районе Каймеп Ха, привлечение стратегических инвесторов и разработка полной и синхронной экосистемы с применением ведущих международных стандартов; формирование туристических городов с синхронными и современными инфраструктурными системами, безопасной и свежей средой обитания, выдающейся качеством; позиционирование Бариа-Вунгтау как развлекательно-курортного центра, отвечающий международным стандартам; формирование высокотехнологичных индустриальных парков для привлечения инвесторов и человеческих ресурсов в передовые производственные отрасли с использованием современных технологий.