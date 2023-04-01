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НОВОСТИ

Банк понизил прогноз роста ВВП Вьетнама

Объединенный зарубежный банк (UOB) понизил свой прогноз экономического роста Вьетнама на 2023 год с 6,6% до 6% из-за низкой базы в первом квартале этого года. Объединенный зарубежный банк (UOB) понизил свой прогноз экономического роста Вьетнама на 2023 год с 6,6% до 6% из-за низкой базы в первом квартале этого года.

В последнем отчете об экономическом росте Вьетнама за 1 квартал 2023 года банк сообщил, что рост ВВП страны за этот период увеличился всего на 3,32% в годовом исчислении, что является резким падением с 5,92% в 4 квартале 2022 года.

Основываясь на статистике Главного статистического управления (GSO), он объяснил падение негативными факторами в производстве и экспорте.

Эксперты банка заявили, что инфляция во Вьетнаме продемонстрировала положительные признаки, поскольку индекс потребительских цен (ИПЦ) в 1 квартале 2023 года вырос на 4,18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и ниже целевого показателя в 4,5%, установленного правительством.

Индекс потребительских цен Вьетнама за март вырос на 3,35% в годовом исчислении, но снизился на 0,23% по сравнению с февралем, что указывает на более медленные темпы инфляции.

UOB также предсказал, что в ближайшее время Государственный банк Вьетнама (SBV) введет дополнительные меры по смягчению политики.

Поскольку ожидается, что ФРС США завершит цикл повышения ставок уже в мае этого года, а темпы внутренней инфляции демонстрируют некоторые признаки обращения вспять, банк ожидал, что SBV снизит свою ставку рефинансирования где-то во втором квартале на 100 б.п. до 5%.

ИЖВ/ВИА

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