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НОВОСТИ

Аэрофлот будет летать из Москвы в Нячанг ежедневно

Программа начнется в зимнем расписании Аэрофлот увеличивает частоту полетов из Москвы в Нячанг. Об этом во вторник сообщила пресс-служба авиакомпании.

В частности, с 15 августа авиакомпания будет выполнять дополнительный рейс на курорт с вылетом из Шереметьево по пятницам, таким образом частота увеличится с 4 до 5 вылетов в неделю.

Кроме того, 22 сентября добавится еще один вылет по понедельникам, а с 1 октября – по средам. То есть в зимнем расписании Аэрофлота будет выполнять рейсы из столицы РФ в Нячанг на ежедневной основе.

Отметим, что национальный перевозчик впервые открыл регулярное авиасообщение с вьетнамским курортом еще в марте 2025 года. Нячанг – это второй аэропорт Вьетнама, в который выполняются рейсы авиакомпании из Москвы. Первый – Хошимин.

Кроме того, из столицы РФ в Нячанг ставят свои борта «Икар», Vietnam Airlines и Red Wings. Полетные программы во Вьетнам есть также у AZUR Air и Vietjet Air. Авиакомпании летают в СРВ из Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Хабаровска, Санкт-Петербурга, Владивостока и некоторых других городов России.

Стоит добавить, что другие перевозчики планы на зимнее расписание еще не анонсировали. Впрочем, учитывая популярность направления и прямые рейсы, спрос на курорты Вьетнама будет стабильным.

ИЖВ/ВИА

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