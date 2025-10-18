НОВОСТИ
АСЕАН укрепляет региональное сотрудничество в области энергетического перехода
Он подчеркнул, что энергетика является ключевым фактором в реализации концепции «АСЕАН 2025: инклюзивная и устойчивая», отметив, что APG является не только инфраструктурным проектом, но и символом регионального единства и взаимосвязанности.
Малайзия определила подписание Меморандума о взаимопонимании (МоВ) по APG в качестве одного из своих приоритетных экономических результатов (PED) во время своего председательства в АСЕАН. Для реализации этой амбициозной цели Фадилла подчеркнул, что финансирование имеет решающее значение, и призвал государства-члены АСЕАН мобилизовать как государственные, так и частные инвестиции для снижения рисков и создания благоприятных условий для долгосрочных обязательств. Он также приветствовал предложение о создании Рабочей группы по финансам APG, в состав которой войдут Секретариат АСЕАН, Центр АСЕАН по энергетике (ACE), Всемирный банк и Азиатский банк развития (АБР), с целью ускорения реализации этой инициативы.
Ожидается, что Энергетический бизнес-форум АСЕАН 2025 под лозунгом «Энергия для АСЕАН: трансграничные связи и построение процветания» станет платформой для налаживания партнерских отношений и использования новых возможностей для регионального сотрудничества в области энергетики.