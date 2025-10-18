Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

АСЕАН укрепляет региональное сотрудничество в области энергетического перехода

В качестве председателя Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в 2025 году Малайзия объявила, что энергосистема АСЕАН (APG) будет одним из ее главных стратегических приоритетов, подчеркнув, что региональный энергетический переход стал неотложной конкурентной необходимостью. Выступая на Энергетическом бизнес-форуме АСЕАН (AEBF) 2025, который прошел в Куала-Лумпуре с 15 по 17 октября, заместитель премьер-министра Малайзии и министр энергетического перехода и водной трансформации (PETRA) Фадилла Хаджи Юсоф заявил, что APG определяется как одна из важнейших стратегических инициатив АСЕАН. Ее цель - укрепление регионального сотрудничества в области энергетики, повышение энергетической безопасности и расширение использования возобновляемых источников энергии.

Он подчеркнул, что энергетика является ключевым фактором в реализации концепции «АСЕАН 2025: инклюзивная и устойчивая», отметив, что APG является не только инфраструктурным проектом, но и символом регионального единства и взаимосвязанности.

Малайзия определила подписание Меморандума о взаимопонимании (МоВ) по APG в качестве одного из своих приоритетных экономических результатов (PED) во время своего председательства в АСЕАН. Для реализации этой амбициозной цели Фадилла подчеркнул, что финансирование имеет решающее значение, и призвал государства-члены АСЕАН мобилизовать как государственные, так и частные инвестиции для снижения рисков и создания благоприятных условий для долгосрочных обязательств. Он также приветствовал предложение о создании Рабочей группы по финансам APG, в состав которой войдут Секретариат АСЕАН, Центр АСЕАН по энергетике (ACE), Всемирный банк и Азиатский банк развития (АБР), с целью ускорения реализации этой инициативы.

Ожидается, что Энергетический бизнес-форум АСЕАН 2025 под лозунгом «Энергия для АСЕАН: трансграничные связи и построение процветания» станет платформой для налаживания партнерских отношений и использования новых возможностей для регионального сотрудничества в области энергетики.

ВИА/ИЖВ

