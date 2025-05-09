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НОВОСТИ

Американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево был избран 267-м главой Римской католической церкви

8 мая американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево был избран 267-м главой Римской католической церкви.
Папа римский Роберт Фрэнсис Прево.
8 мая американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево был избран 267-м главой Римской католической церкви. Он взял себе имя Лев XIV. Обращаясь к пастве с приветственным словом, он выразил надежду на мир и поблагодарил своего предшественника Франциска.

«Мир вам всем! Дорогие братья и сестры, это первое приветствие воскресшего Христа, доброго пастыря, отдавшего свою жизнь за стадо Божье. Я хотел бы, чтобы это приветствие мира вошло в ваши сердца и достигло ваших семей, всех людей, где бы они ни были, всех народов, всей земли. Мир вам!» - с такой речью выступил новый папа перед собравшимся на площади.

Особенно людей воодушевили слова благодарности в адрес усопшего понтифика Франциска.

Стоит отметить, что Лев XIV напомнил о последнем призыве к миру, с которым его предшественник выступил в пасхальное воскресенье накануне своей кончины. Он подчеркнул, что человечество нуждается в воскресшем Христе, как в мосте, по которому людей достигнет Господь и его любовь.

Директор Пресс-службы Святого Престола Маттео Бруни сообщил, что Папа Лев XIV совершит мессу вместе с кардиналами в Сикстинской капелле в 11:00 утра 09 мая, по местному времени. Затем в воскресенье в полдень новый понтифик проведёт молитву с балкона базилики Святого Петра и встретится с журналистами в Ватикане утром 12 мая

VOV/ИЖВ

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