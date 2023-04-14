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Автомобильный рынок Вьетнама продолжает расти в марте
Из проданных транспортных средств было 21.696 легковых автомобилей, что на 28% больше; 7.990 коммерческих автомобилей, что на 39% больше; и 352 автомобиля специального назначения, что на 17% больше по сравнению с предыдущим месяцем.
Что касается происхождения транспортных средств, продажи автомобилей отечественной сборки достигли 16.174 единиц, что на 30% больше, в то время как количество импортированных полностью собранных автомобилей составило 13.864 единицы, что на 31% больше, чем в предыдущем месяце.
За первые три месяца 2023 года участники VAMA продали в общей сложности 70.392 автомобилей, что на 22% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом продажи легковых автомобилей, коммерческих транспортных средств и транспортных средств специального назначения упали на 26%, 5% и 48% соответственно.
К концу марта 2023 года продажи автомобилей отечественной сборки сократились на 34%, в то время как количество импортированных автомобилей сократилось на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По мнению экспертов, помимо продаж автомобилей подразделений-членов VAMA, на вьетнамский авторынок также входят другие автопроизводители, такие как Audi, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz, Nissan, Subaru, Volkswagen и Volvo, но эти автопроизводители не раскрывают бизнес-результаты.
Тем временем Thanh Cong Group (TC Group) объявила о продажах 5.773 автомобилей Hyundai в марте. Кроме того, VinFast сообщила, что передала покупателям 915 электромобилей.
После снижения продаж большинства автопроизводителей в январе автопроизводители и дилеры постоянно применяли политику преференций и поощрений, которая направлена на поддержку регистрационных сборов или вычетов из наличных средств для покупателей автомобилей, чтобы стимулировать спрос, чтобы авторынок сохранял свои темпы роста.
По словам экспертов, во втором квартале этого года ожидается рост продаж, поскольку спрос увеличится благодаря пиковому туристическому сезону с повышенным спросом на поездки.