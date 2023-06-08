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Авиакомпания Vietravel Airlines открывает маршрут из столицы в Далат, Камрань
На борту самолета Airbus A321 находилось 400 пассажиров, рейсы приземлялись в аэропорту Лиенхыонг города Далат и в международном аэропорту Камрань.
Новые рейсы увеличили количество маршрутов, выполняемых авиакомпанией между Ханоем и другими населенными пунктами, до пяти, предлагая пассажирам больше вариантов перелетов. Ранее авиакомпания уже выполняла рейсы в Дананг, Фукуок и Куйньон.
Авиакомпания Vietravel 25 мая официально открыла прямые рейсы, соединяющие два центральных населенных пункта Вьетнама - Камрань и Дананг с Макао (Китай).
По состоянию на первый квартал 2023 года, Vietravel Airlines, дебютировавшая в конце 2020 года, выполнила более 11.600 рейсов и перевезла около 2,5 миллионов пассажиров, при средней заполняемости 93,7%.
Авиакомпания планирует обслужить 900.000 пассажиров во втором и третьем кварталах этого года.
В первом квартале Ламдонг и Кханьхоа обслужили 1 млн и 2 млн посетителей соответственно.